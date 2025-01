ALICE COOPER, unica data italiana l’8 luglio al Sequoie Music Park di Bologna

Con oltre sessant’anni di carriera alle spalle, il leggendario Alice Cooper arriva in Italia per un’unica data estiva del suo spettacolo assolutamente da non perdere: martedì 8 luglio 2025 al Sequoie Music Park di Bologna.

Biglietti in vendita > https://www.rockon.it/alicecooper

L’icona del rock trascorre almeno sei mesi all’anno on the road per portare a fan vecchi e nuovi il suo show iconico, uno psicodramma rock, divertendosi ad esibirsi quanto il pubblico si diverte a guardarlo. Conosciuto come l’architetto dello shock rock, Alice Cooper – sia con la band che da solista – ha fatto tremare il mondo e minato l’autorità di generazioni di guardiano dello status quo, continuando a sorprendere i fan di ogni angolo del mondo, come un buon film horror.

Nel 2023 Alice ha pubblicato Road, scritto e registrato a quattro mani insieme ai membri di lungo corso della band che lo accompagna in tour: Chuck Garric, Nita Strauss, Ryan Roxie, Tommy Henriksen e Glen Sobel. Prodotto da Bob Ezrin e pubblicato su etichetta earMUSIC, l’album ha ricevuto da subito recensioni entusiastiche dai principali magazine musicali di tutto il mondo.

ALICE COOPER

UNICA DATA ITALIANA

Martedì 8 Luglio 2025 – BOLOGNA

Sequoie Music Park / Parco delle Caserme Rosse – via di Saliceto, 75

Inizio concerti h. 21:30

Pit in piedi: € 85,00 + prev.

Prato in piedi: € 50,00 + prev.

Tribuna numerata a sedere: € 78,00 + prev.