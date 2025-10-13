Connect with us

AGNOSTI FRONT + Wisdom in Chains + Raw Brigade: a febbraio 2026 in concerto a Milano e Treviso.

Hellfire Booking Agency annuncia gli Agnostic Front!

Published

Indomabile assedio sociopolitico in corso da oltre quarant’anni, gli Agnostic Front hanno marchiato a fuoco ogni angolo dell’universo.

Dalla creazione dell’esoscheletro del NYHC all’ascesa del crossover thrash, gli Agnostic Front, guidati da Roger Miret e Vinnie Stigma, hanno rivoluzionato il panorama musicale planetario sfruttando batterie schiaccianti e chitarre prorompenti per ribellarsi a soprusi, fallacie e politiche discriminatorie di ogni genere, segnando in maniera indelebile innumerevoli generazioni e generi a venire.

Gli Agnostic Front, accompagnati da Wisdom in Chains e Raw Brigade, piomberanno in Italia per due date di puro fuoco. Aspettatevi un incendio nel pit!

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4ohGBJu

11 FEBBRAIO 2026 | SLAUGHTER CLUB, MILANO
Via Angelo Tagliabue, 4, 20037 Paderno Dugnano MI

12 FEBBRAIO 2026 | NEW AGE, TREVISO
Via Tintoretto, 14, 31056 Roncade

