AGNOSTI FRONT + Wisdom in Chains + Raw Brigade: a febbraio 2026 in concerto a Milano e Treviso.

Indomabile assedio sociopolitico in corso da oltre quarant’anni, gli Agnostic Front hanno marchiato a fuoco ogni angolo dell’universo.

Dalla creazione dell’esoscheletro del NYHC all’ascesa del crossover thrash, gli Agnostic Front, guidati da Roger Miret e Vinnie Stigma, hanno rivoluzionato il panorama musicale planetario sfruttando batterie schiaccianti e chitarre prorompenti per ribellarsi a soprusi, fallacie e politiche discriminatorie di ogni genere, segnando in maniera indelebile innumerevoli generazioni e generi a venire.

Gli Agnostic Front, accompagnati da Wisdom in Chains e Raw Brigade, piomberanno in Italia per due date di puro fuoco. Aspettatevi un incendio nel pit!

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4ohGBJu

11 FEBBRAIO 2026 | SLAUGHTER CLUB, MILANO

Via Angelo Tagliabue, 4, 20037 Paderno Dugnano MI

12 FEBBRAIO 2026 | NEW AGE, TREVISO

Via Tintoretto, 14, 31056 Roncade