XIU XIU + Kee Avil: le foto e la scaletta del concerto in Santeria Toscana 31 di Milano

Foto di Katarina Dzolic

Ieri 12 febbraio 2025, alla Santeria Toscana 31, si sono esibiti dal vivo gli Xiu Xiu, presentando il loro nuovo album, “13” Frank Beltrame Italian Stiletto with Bison Horn Grips, uscito il 27 settembre 2024 via Polyvinyl.

Negli ultimi vent’anni, la prolifica e influente produzione degli Xiu Xiu, che si estende per 17 LP, ha sempre affascinato sia i fan che la critica. Il loro lavoro è stato elogiato da pubblicazioni come The New Yorker, The Wire, Rolling Stone, The Guardian e NME, mentre le loro incessanti tournée li hanno portati ovunque, da luoghi fuori mano come il Kazakistan e il Libano a luoghi istituzionali come il Guggenheim e il Centre Pompidou.

Nel loro nuovo album, “13”, Frank Beltrame Italian Stiletto con Bison Horn Grips, Angela Seo, David Kendrick e Jamie Stewart realizzano alcuni dei loro lavori più accattivanti e ipnotici. Mixato da John Congleton (Chelsea Wolfe, Swans, Lana Del Rey), questo LP si distingue da tutto ciò che la band ha registrato in precedenza. È stato guidato da una radicale reinvenzione estetica e plasmato dal loro recente trasferimento da Los Angeles a Berlino.

L’annuncio dell’album è stato affiancato da un lungo tour mondiale e alla pubblicazione dell’ipnotico singolo Common Loon, caratterizzato da chitarre penetranti, arrangiamenti anthemici e dalla voce ammaliante e confessionale che definisce lo stile caratteristico di Jamie Stewart.

Clicca qui per vedere le foto degli Xiu Xiu a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

XIU XIU: la scaletta del concerto di Milano

The Silver Platter Sleep Blvd. Blacks It Comes Out as a Joke Suha Gray Death Jenny GoGo Wig Master Arp Omni T.D.F.T.W. The Real Chaos Cha Cha Cha Sad Pony Guerrilla Girl Common Loon Veneficium Get Up

BIS