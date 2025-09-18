Il Vlog di Zeb Horsemann sul Graspop Metal Meeting 2025: “questo festival in Belgio è folle!”

Siamo stati al Graspop Metal Meeting anche per l’edizione 2025, quest’anno però con noi è venuto l’egregio signor Zeb Horsemann che ha raccontato l’esperienza del festival girando un vlog.
Il video racconto non si sofferma e non racconta solo i concerti, ma esplora e mostra l’intero festival.
I servizi correlati, esterni ed interni, la parte food & drink, i racconti dei fan italiani presenti e molto altro.
Non vi spoileriamo nulla, mettetevi comodi e godetevi il video.
Le fotografie di tutto il festival
Se vuoi sfogliare le fotografie realizzate ai live dei vari concerti di questa edizione, clicca i link qui sotto.
- Graspop Metal Meeting 2025 – Day 1 – photo gallery qui
- Graspop Metal Meeting 2025 – Day 2 – photo gallery qui
- Graspop Metal Meeting 2025 – Day 3 – photo gallery qui
- Graspop Metal Meeting 2025 – Day 4 – photo gallery qui