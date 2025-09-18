Connect with us

Hi, what are you looking for?

Reportage Live

Il Vlog di Zeb Horsemann sul Graspop Metal Meeting 2025: “questo festival in Belgio è folle!”

Il vlog del GMM 2025 – QUESTO FESTIVAL IN BELGIO È FOLLE!

Published

Graspop Metal Meeting 2025 di Dessel, VLOG di Zeb Horsemann per RockOn.it
Graspop Metal Meeting 2025 di Dessel, VLOG di Zeb Horsemann per RockOn.it

Siamo stati al Graspop Metal Meeting anche per l’edizione 2025, quest’anno però con noi è venuto l’egregio signor Zeb Horsemann che ha raccontato l’esperienza del festival girando un vlog.

Il video racconto non si sofferma e non racconta solo i concerti, ma esplora e mostra l’intero festival.

I servizi correlati, esterni ed interni, la parte food & drink, i racconti dei fan italiani presenti e molto altro.

Non vi spoileriamo nulla, mettetevi comodi e godetevi il video.

Le fotografie di tutto il festival

Se vuoi sfogliare le fotografie realizzate ai live dei vari concerti di questa edizione, clicca i link qui sotto.

In this article:, , ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Till Lindemann in concerto al Graspop Metal Meeting 2025 di Dessel Till Lindemann in concerto al Graspop Metal Meeting 2025 di Dessel

Festival

Graspop Metal Meeting 2025 – un trionfo metal tra tradizione e innovazione

Graspop Metal Meeting 2025 - Leggi il racconto riepilogativo dei 4 giorni di Festival Metal Rock di Dessel ( Belgio )

6 giorni ago
Till Lindemann in concerto al Graspop Metal Meeting 2025 di Dessel Till Lindemann in concerto al Graspop Metal Meeting 2025 di Dessel

Festival

Graspop Metal Meeting 2025 – Giorno 4: gran finale tra icone del metal e show mozzafiato

L’ultima giornata (domenica 22 giugno) è stata un trionfo di musica e emozioni, un vero viaggio attraverso la storia e il futuro dell’heavy metal....

11/09/2025
Spiritbox in concerto al Graspop Metal Meeting 2025 di Dessel Spiritbox in concerto al Graspop Metal Meeting 2025 di Dessel

Festival

Graspop Metal Meeting 2025 – Giorno 3: Il metal estremo protagonista del sabato

Graspop Metal Meeting 2025 - Giorno 3, leggi il racconto e guarda le foto delle band che si sono esibite il terzo giorno a...

10/09/2025
Falling in Reverse in concerto al Graspop Metal Meeting 2025 di Dessel Falling in Reverse in concerto al Graspop Metal Meeting 2025 di Dessel

Festival

Graspop Metal Meeting 2025 – Giorno 2: Metal e nuove tendenze infiammano il venerdì

Graspop Metal Meeting 2025 - Giorno 2, leggi il racconto e guarda le foto delle band che si sono esibite il secondo giorno a...

09/09/2025