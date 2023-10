VINICIO CAPOSSELA: le foto e la scaletta del concerto di Torino

Foto di Luca Moschini

Dopo il successo delle date primaverili ed estive, è approdato a Torino il fortunato tour di Vinicio Capossela, cantautore, polistrumentista e scrittore italiano, al Teatro Colosseo con l’unica data piemontese del tour “Con i tasti che ci abbiamo – Tredici canzoni urgenti a teatro”.

In quest’occasione l’istrionico cantautore ha presentato al pubblico il suo ultimo album “Tredici canzoni urgenti”, che ha conquistato pubblico e critica vincendo il Premio Tenco come miglior album in assoluto.

VINICIO CAPOSSELA: la scaletta del concerto di Torino

Sul divano occidentale

All You Can Eat

Dalla parte del torto

Staffette in bicicletta

Il bene rifugio

Parla piano

La cattiva educazione

Minorità

Cha cha chaf della pozzanghera

La crociata dei bambini

Ariosto Governatore

Gloria all’archibugio

Il povero cristo

Musicanti di Brema

Marajà

Che coss’è l’amor

Tanco de Murazzo

Ricordati di Rosie

Il tempo dei regali

L’uomo vivo

Con i tasti che ci abbiamo