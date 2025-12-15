Connect with us

Hi, what are you looking for?

Reportage Live

TROPICO: le foto del concerto all’Estragon Club di Bologna

Tropico in concerto all’Estragon Club di Bologna a Dicembre 2025, le foto del live.

Published

Tropico concerto concerto Bologna 2025
Tropico in concerto all'Estragon di Bologna, foto di Giulia Troncon per www.rockon.it

Foto di Giulia Troncon

È un ritorno in grande stile quello di Tropico, che dopo il successo di Chiamami quando la magia finisce (l’album del 2023 che lo ha portato a riscuotere successi radiofonici, di critica e negli appuntamenti dal vivo) pubblica un nuovo singolo di grande atmosfera: “Perché mi sono innamorato di te“.

“È un po’ che sono fermo. Sono passati due anni. Per questi tempi di musica, un’eternità. Ho scelto una canzone per iniziare il viaggio del disco nuovo, che mi emoziona particolarmente, perché dice delle cose che nella vita non riesco a dire così facilmente. Forse sono più bravo a dirle nelle canzoni certe cose”.

Clicca qui per vedere le foto di Tropico a Bologna o sfoglia la gallery qui sotto

Tropico
In this article:, ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Tredici Pietro in concerto all'Estragon di Bologna, Dicembre 2025 Tredici Pietro in concerto all'Estragon di Bologna, Dicembre 2025

Reportage Live

TREDICI PIETRO: le foto del concerto all’Estragon Club di Bologna

Tredici Pietro in concerto all'Estragon Club di Bologna a Dicembre 2025, le foto e la scaletta del live.

06/12/2025
Negrita in concerto al Teatro EuropAuditorium di Bologna, Dicembre 2025 Negrita in concerto al Teatro EuropAuditorium di Bologna, Dicembre 2025

Reportage Live

NEGRITA: le foto e la scaletta del concerto al Teatro EuropAuditorium di Bologna

Negrita in concerto al Teatro EuropAuditorium di Bologna, guarda le foto e la scaletta del live.

05/12/2025

Concerti

IDLES in concerto il 4 Luglio 2026 al Sequoie Music Park di Bologna

Prima del concerto del 5 Luglio a Milano come gruppo di supporto dei FOO FIGHTERS gli IDLES tornano in concerto in Italia, in concerto...

03/12/2025
Selton - photo by Simone Biavati Selton - photo by Simone Biavati

Interviste

Il bello di essere GRINGO, con compromesso. Intervista ai SELTON

Intervista con Daniel Plentz sull’ultimo lavoro della band italo-brasiliana che più di tutti ha saputo valorizzare i best of both worlds con acume e...

01/12/2025