TROPICO: le foto del concerto all’Estragon Club di Bologna

Foto di Giulia Troncon



È un ritorno in grande stile quello di Tropico, che dopo il successo di Chiamami quando la magia finisce (l’album del 2023 che lo ha portato a riscuotere successi radiofonici, di critica e negli appuntamenti dal vivo) pubblica un nuovo singolo di grande atmosfera: “Perché mi sono innamorato di te“.

“È un po’ che sono fermo. Sono passati due anni. Per questi tempi di musica, un’eternità. Ho scelto una canzone per iniziare il viaggio del disco nuovo, che mi emoziona particolarmente, perché dice delle cose che nella vita non riesco a dire così facilmente. Forse sono più bravo a dirle nelle canzoni certe cose”.

