TREDICI PIETRO: le foto del concerto all’Estragon Club di Bologna

In questo nuovo tour intitolato “NON GUARDARE GIÙ TOUR 2025”, Tredici Pietro è accompagnato da una live band che dà ulteriore forza e intensità allo show dal vivo, composta dai producer che lo hanno affiancato anche durante il tour estivo nei festival: Fudasca al basso e Sedd ai synth, insieme ad Andrea Palmeri alla batteria e Matteo Cantagalli a tastiere e chitarra.

Una formazione che traduce l’energia e la ricchezza sonora dell’album in un’esperienza live ancora più coinvolgente.

Il “NON GUARDARE GIÙ TOUR 2025” è l’occasione perfetta per ascoltare live i brani di “NON GUARDARE GIÙ” (Epic Records/Sony Music Italy), il nuovo album con cui Tredici Pietro ha aperto una nuova fase del suo percorso artistico, un disco in cui ha scelto di mettersi a nudo, affrontando paure, domande irrisolte e momenti di grande vulnerabilità.

Il progetto contiene i singoli “verità”, “morire”, arricchito dalle seconde voci di Nerissima Serpe, e “Serve amore” feat. Irbis, oltre a “Tempesta” feat Lil Busso e Psicologi, subito riconosciuto dai fan come una delle tracce più amate del disco.

Su TikTok è diventato virale il brano “LikethisLikethat”, il cui suono ha raggiunto la condivisione in oltre 17 mila post.

Acclamato da pubblico e critica per l’originalità della scrittura e la libertà sonora con cui si muove tra generi e stili, Tredici Pietro ha dato vita a un lavoro che attraversa la trap, l’acustico, il rap old school, il drum&bass, il soul e il rock italiano, mostrando un’identità musicale dalle molte sfaccettature e sempre in evoluzione.

Per le produzioni dell’album l’artista si è affidato a una squadra creativa d’eccezione: accanto a Sedd e Fudasca, compaiono Tommaso Ottomano, i Galeffi Bros, Chakra, Mantovani, Milanezie, Drast, Verano, Kermit e Cali Low.

Il risultato è un viaggio coerente, dove ogni brano è una tappa in cui il rapper riflette su se stesso e sulla generazione a cui appartiene, senza rinunciare alla sperimentazione.

Tredici Pietro ha anche collaborato con Fabri Fibra per il brano “Che gusto c’è” (23 maggio 2025), primo singolo ad anticipare l’undicesimo album in studio di uno degli artisti che hanno fatto la storia del rap italiano: l’unione di due generazioni diverse che hanno trovato nel rap un linguaggio comune.

Biografia Tredici Pietro

Pietro Morandi, in arte Tredici Pietro, è un rapper bolognese classe 1997.

Figlio d’arte, sin da bambino si avvicina alla musica, in particolare al rap, mettendo per iscritto le prime vere e proprie rime durante le scuole medie. Nel giugno 2018 esce il primo singolo Pizza e Fichi che da subito attira le attenzioni del pubblico.

Successivamente usciranno i brani Piccolo Pietro, Rick e Morty e Passaporto, con cui l’artista riesce progressivamente a staccarsi da qualsiasi pregiudizio, evolvendo il proprio stile e dando prova della sua personalità.

Il 7 giugno 2019 esce Assurdo, il primo progetto ufficiale, che include il featuring di Madame in Farabutto. A settembre dello stesso anno collabora con Lil Busso per la traccia 1€/Secondo, successivamenteinclusa nel progetto Ipermetromondo.

Sempre nel 2019 esce il singolo Vestiti d’odio feat. Psicologi. La collaborazione col duo torna a giugno 2020 per il primo album ufficiale degli Psicologi, intitolato Millennium Bug in cui Tredici Pietro compare come featuring nella traccia Funerale.

Il 21 aprile 2021 pubblica il suo secondo progetto discografico, intitolato X Questa Notte e interamente prodotto da Andry the Hitmaker, seguito a un anno di distanza dal singolo Come fossi andato via, incluso in Solito posto, soliti guai, l’album uscito il 22 aprile 2022, che ha debuttato nella Top 5 della classifica ufficiale FIMI/Gfk dei vinili più venduti in Italia.

Il 21 luglio pubblica per Epic Records/Sony Music Italy il singolo Guardami le spalle, mentre presenta live i nuovi singoli e i suoi brani più iconici in un tour che attraversa i festival delle principali città italiane, culminando in tre date nei club a Bologna (Locomotiv Club, 29 settembre 2022 SOLD OUT), Roma (Largo Venue, 2 ottobre 2022) e Milano (Santeria, 4 ottobre 2022 SOLD OUT), accompagnato da una vera band.

Il 28 ottobre l’artista torna a collaborare con Lil Busso per il brano Why U Naked? (28 ottobre 2022), seguito da 2€/Secondo (18 novembre 2022), entrambi contenuti nel joint album LOVESICK (2 dicembre 2022), presentato anche live sul palco del Nameless Music Festival nel 2023.

Il duo bolognese continua la collaborazione artistica con i singoli “BRO+BRO” (12 maggio 2023) e “VELENOSA” (30 giugno 2023), fino al proseguimento del percorso artistico di Tredici Pietro, che, dopo un periodo di stop, pubblica “BIG PANORAMA” (17 maggio 2024) e “HIGH” (5 luglio 2024), seguiti da “Serve amore” con Irbis (1 novembre 2024), “morire” (10 gennaio 2025) e “verità” (7 marzo), che anticipano il nuovo album “NON GUARDARE GIÙ” disponibile dal 4 aprile in fisico e in digitale.

Il 23 maggio 2025 è uscito “Che gusto c’è”, il nuovo singolo di Fabri Fibra, che ha scelto la voce di Tredici Pietro come featuring speciale del brano che anticipa il suo undicesimo album in studio. Dal 5 dicembre 2025 partirà il “NON GUARDARE GIÙ TOUR 2025”, che vedrà Tredici Pietro protagonista nei club di Bologna, Roma e Milano.

