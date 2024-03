THERION + Satra: le foto e le scalette del concerto allo Slaughter Club di Paderno Dugnano

Foto di Luna La Chimia

“Leviathan Tour 2024” – Il primo Tour nei club dal 2018

I Therion, gruppo symphonic metal svedese considerati tra i maggiori esponenti del genere, sono tornati in Italia con ben due date per il loro nuovo tour a supporto di “Leviathan III”, loro ultimo lavoro in studio.

La prima data si è svolta ieri sera allo Slaughter Club di Paderno Dugnano (MI); replicheranno stasera al Revolver Club di San Donà di Piave (VE).

Come specificato in precedenza dal leader della band, Christofer Johnsson, questo è il primo tour con cui la band girerà tutta l’ Europa, dal 2018, e sarà non solo l’occasione per promuovere “Leviathan III”, ma tutta l’intera trilogia “Leviathan” dal momento che, a causa dei lockdown dovuti alla pandemia, non era stato possibile promuovere “Leviathan I” e successivamente, a seguito del licenziamento dell’agenzia di booking, erano state fatte solo 3 date in Europa per la presentazione di “Leviathan II”.

Inoltre, come già annunciato, in sostituzione della soprano Chiara Malvestiti che attualmente è in congedo materno, con questo tour ha fatto il suo grande ritorno sul palco la loro cantante storica Lori Lewis.

Ad aprire la serata, la band finlandese Satra, che ha presentato al pubblico i brani tratti dal suo album di debutto “Sand Of Time”.

Clicca qui per vedere le foto del concerto dei Therion a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

SATRA – La scaletta del Tour

From The Night

Sand Of Time

Travelleres

Stars

Secret Place (Dead Men’s Tale)

Shadow Engine

Scarecrow

Golden City



THERION – La scaletta del Tour

Blood Of Kingu

Ruler Of Tamag

Birth Of Venus

Tuonela

Twilight Of The Gods

Mon Amour Mon Ami

La Maritza

Leviathan

Asgård

Morning Star/Black Diamonds

Ginnungagap

Litany Of The Fallen

Siren Of The Woods

Aeon Of Maat

Lemuria

Sitra Ahra

Quetzalcoatl

Eye Of Algol

Son Of The Staves

Rise Of Sodom

To Mega Therion



THERION – Le prossime date del Tour



9 Marzo – Revolver Club (San Donà Di Piave)

10 Marzo – Tvornica Kulture (Croazia)

12 Marzo – Barba Negra (Ungaria)

13 Marzo – Barrak (Repubblica Ceca)

14 Marzo – Majestic (Slovacchia)

15 Marzo – MeetFactory (Repubblica Ceca)

16 Marzo – Progresja (Polonia)

17 Marzo – A2 (Polonia)