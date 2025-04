STRUNG OUT: 3 maggio 2025 live allo Slaughter Club

Anche se l’estate sembra ancora lontana, non è mai troppo presto per iniziare a scaldare i motori. Preparati per il concerto degli STRUNG OUT: 3 maggio 2025 la data Milanese allo Slaughter Club di Paderno Dugnano, un evento imperdibile che anticiperà la stagione.

Hellfire Booking Agency annuncia con entusiasmo il ritorno degli Strung Out, tra le band più influenti della scena punk-melodic hardcore internazionale.

Emersi con una carica esplosiva dallo skate punk californiano, gli Strung Out sono diventati una delle voci fondamentali del movimento un mix tra il punk più viscerale con l’hardcore melodico.

Con performance adrenaliniche e uno stile capace di piegare la scena musicale al proprio volere, la band ha conquistato per la prima volta la Billboard 200 con l’album An American Paradox. Si sono affermati come un punto di riferimento stabile del punk rock americano per le generazioni a venire.

Con testi di forte critica sociale, ritmi serrati e un’energia contagiosa, gli Strung Out – supportati dalla storica etichetta Fat Wreck Chords. Inoltre, forti di un’esperienza sul palco del Warped Tour – dimostrano di non aver perso nulla della furia che li ha resi celebri.

Il gruppo tornerà in Italia per due appuntamenti esclusivi a maggio, accompagnato da due nomi di peso della scena punk internazionale: i Belvedere e gli Splintera.