THE KOLORS: le foto e la scaletta del concerto alla Cavea Auditorium Parco della Musica di Roma

Foto di Stefano Panaro

La Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma si è accesa ieri sera con l’energia travolgente dei The Kolors, che hanno portato sul palco una scaletta capace di far cantare e ballare l’intero pubblico.

Un concerto che conferma lo stato di grazia della band guidata da Antonio “Stash” Fiordispino (voce e chitarra), accompagnato dal fratello Alex Fiordispino (batteria) e da Dario Iaculli (basso).

L’atteso concerto nella capitale ha messo in fila tutte le tappe fondamentali della loro carriera, con un pubblico che ha accolto ogni brano come una festa collettiva.

Dalla ballata emozionante Frida (mai, mai, mai), passando per l’energia di Non è vero e Karma, fino al finale esplosivo sulle note di Italodisco, la Cavea si è trasformata in una discoteca a cielo aperto.

Stash e compagni hanno saputo alternare momenti di pura energia a parentesi più intime, regalando al pubblico un concerto che ha confermato la loro maturità artistica e il loro status di band simbolo del pop-funk italiano contemporaneo.

THE KOLORS: la scaletta del concerto a Roma