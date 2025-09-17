Connect with us

Hi, what are you looking for?

Reportage Live

THE KOLORS: le foto e la scaletta del concerto alla Cavea Auditorium Parco della Musica di Roma

The Kolors in concerto alla Cavea (Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone) a Roma

Published

The Kolors in concerto alla Cavea (Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone) a Roma 2025
The Kolors in concerto alla Cavea (Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone) a Roma foto di Stefano Panaro per www.rockon.it

Foto di Stefano Panaro

La Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma si è accesa ieri sera con l’energia travolgente dei The Kolors, che hanno portato sul palco una scaletta capace di far cantare e ballare l’intero pubblico.

Un concerto che conferma lo stato di grazia della band guidata da Antonio “Stash” Fiordispino (voce e chitarra), accompagnato dal fratello Alex Fiordispino (batteria) e da Dario Iaculli (basso).

L’atteso concerto nella capitale ha messo in fila tutte le tappe fondamentali della loro carriera, con un pubblico che ha accolto ogni brano come una festa collettiva.
Dalla ballata emozionante Frida (mai, mai, mai), passando per l’energia di Non è vero e Karma, fino al finale esplosivo sulle note di Italodisco, la Cavea si è trasformata in una discoteca a cielo aperto.

Stash e compagni hanno saputo alternare momenti di pura energia a parentesi più intime, regalando al pubblico un concerto che ha confermato la loro maturità artistica e il loro status di band simbolo del pop-funk italiano contemporaneo.

Clicca qui per vedere le foto dei The Kolors a Roma o sfoglia la gallery qui sotto

The Kolors

THE KOLORS: la scaletta del concerto a Roma

  1. Frida (mai, mai, mai)
  2. Non è vero
  3. Pronto come va
  4. Karma
  5. Mal di gola
  6. Cabriolet Panorama
  7. Come le onde/Comfortably Numb
  8. Me Minus You
  9. Pensare Male
  10. Tu con chi fai l’amore
  11. Un ragazzo una ragazza
  12. ITALODISCO
In this article:, ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Patti Smith in concerto all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma 2025 Patti Smith in concerto all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma 2025

Reportage Live

PATTI SMITH: le foto e la scaletta del concerto all’Auditorium Parco della Musica di Roma

Patti Smith in concerto all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma

2 giorni ago

Reportage Live

Sveglia, è ora dello SPRING ATTITUDE (e di Roma)

Spring Attitude 2025: 18mila presenze a Roma, lineup internazionale e dj set a La Nuvola per due giorni di musica e cultura.

2 giorni ago
Diodato in concerto all'Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone di Roma Diodato in concerto all'Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone di Roma

Reportage Live

DIODATO + Roberto Angelini & Rodrigo D’Erasmo: le foto del concerto all’Auditorium Parco Della Musica di Roma

Diodato e Roberto Angelini & Rodrigo D'Erasmo in concerto all'Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone di Roma

2 giorni ago
Spring Attitude Roma 2025 Spring Attitude Roma 2025

Concerti

Iniziare bene settembre: 5 ragioni per andare allo SPRING ATTITUDE 2025

Torna il 12-13 settembre a Roma la quattordicesima edizione di uno dei festival più interessanti, quelli che piano piano (ma neanche tanto) stanno contribuendo...

02/09/2025