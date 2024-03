THE GASLIGHT ANTHEM + Emily Wolfe: le foto e la scaletta del concerto al Columbiahalle di Berlino

Foto di Pier Paolo Campo

Finalmente, il combo americano torna a Berlino. Con The Gaslight Anthem, tocchi punk si incontrano con il rock di un giovane Springsteen, il blues rock si mescola con l’Americana, chitarre acustiche si alternano a riff elettrici robusti. Dopo otto anni, The Gaslight Anthem ha molte novità da condividere.

Il quartetto vuole finalmente esibirsi di nuovo dal vivo e produrre finalmente nuova musica. Sul loro sito web è presente un video di mezzo minuto e si può sentire la frase “hey, turn the record over” del successo mondiale “45” dall’album “Handwritten” di dieci anni fa. Sta per succedere qualcosa? Sì, sta per succedere!

I fan possono già attendere con ansia le loro attuali esibizioni dal vivo. “Non vogliamo essere solo una nota a piè di pagina nella storia della musica,” ha dichiarato il cantante Brian Fallon all’inizio della carriera, “vogliamo essere I Prescelti, capisci?” Ma è quello che lui, il chitarrista Alex Rosamilia, il bassista Alex Levine e il batterista Ben Horowitz sono da tempo per i loro fedeli fan.

Clicca qui per vedere le foto di The Gaslight Anthem + Emily Wolfe a Berlino (o sfoglia la gallery qui sotto).

THE GASLIGHT ANTHEM – la setlist del concerto di Berlino

High Lonesome

Handwritten

Old White Lincoln

Biloxi Parish

Boomboxes and Dictionaries

Great Expectations

Get Hurt

Blue Dahlia

Red Violins

Mulholland Drive

The Weatherman (with Emily Wolfe)

The Patient Ferris Wheel

The Spirit of Jazz

Underneath the Ground

Miles Davis and the Cool

Film Noir

Mae

Michigan, 1975

American Slang (with “Sad but True” intro)

45

The ’59 Sound

The Backseat