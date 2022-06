THE DANDY WARHOLS : le foto del concerto al Bergamo NXT Station

Foto di Massimo Ripamonti

La loro hit “Bohemian Like You” è stata una delle canzoni più suonate dalle radio di tutto il mondo, e l’album “Thirteen Tales From Urban Bohemia”, li ha consacrati al grande pubblico grazie ad un sound accattivante ispirato a Velvet Underground, Beach Boys, Shadows, Beatles e Rolling Stones. In occasione del loro 25° anniversario The Dandy Warhols fanno ritorno sulla scena musicale con il loro decimo album in studio “Why You So Crazy”. Nati a Portland, nell’Oregon, nel 1994, The Dandy Warhols sono Il carismatico cantante e chitarrista Courtney Taylor-Taylor, la tastierista e bassisita Zia McCabe, il batterista Brent DeBoer e il chitarrista Peter Holmström.

Con influenze che vanno dal garage rock degli anni ’60 allo shoegaze degli anni ’80 / ’90, The Dandy Warhols hanno iniziato una carriera che li avrebbe visti rilasciare nove album in studio, due album di compilation e 27 singoli in 25 anni. A seguirli in tour i New Candys.

Clicca qui per vedere le foto dei The Dandy Warhols + New Candys al Bergamo NXT Station (o sfoglia la gallery qui sotto).