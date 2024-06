THE ARMED: le foto del concerto al Legend Club di Milano

Foto di Giulia Gasparini



The Armed o “EARTH’S GREATEST BAND” come recita il loro sito e la biografia di Instagram: l’anonimo collettivo di Detroit (Michigan) che da oltre quattordici anni si nasconde dietro un alone di mistero e un anarchico senso di ironia. Dischi che fondono caos a momenti di euforica melodia li hanno resi una delle proposte più interessanti della heavy music.

Per anni si sono divertiti a mandare attori, al loro posto, alle interviste o inventare nomi falsi, ma di recente Tony Wolski ha rivelato la storia dei The Armed, definendola “più confusa di qualsiasi bugia”.

Il nuovo disco, Perfect Saviors (agosto 2023), è perfetto per far conoscere i The Armed ad un pubblico più vasto definito un “luminous, pop-facing collection” che abbandona parte della loro abrasività a favore di un suono più elegante, aiutato dal super produttore Alan Moulder (ha lavorato con U2 e Inch Nails). Per la prima volta il gruppo sembra aver rivelato alcuni dei nomi che hanno effettivamente collaborato con loro, tra cui Julien Baker, nel singolo Sport of Form e Iggy Pop che interpreta Dio nel video.

Rifiutandosi di rivelare i nomi e presentando formazioni diverse ad ogni live i The Armed hanno alimentato le speculazioni: “We started rolling with it because a lot of the artistic concepts that we were playing with had to do with confusion and misinformation” (Wolski).

Clicca qui per vedere le foto dei The Armed a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).