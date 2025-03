STEVE’N’SEAGULLS: le foto e la scaletta del concerto al Legend Club di Milano

Foto di Luna La Chimia

Gli Steve’n’Seagulls, i finlandesi con l’animo country e il loro caratteristico look redneck, si sono esibiti ieri sera al Legend Club Milano.

“MORE THAN A TOUR 2025” – Il Tour Nei Club

La band è nata nel 2014 ed è diventata particolarmente nota dopo la pubblicazione di una cover di “Thunderstruck” degli AC/DC sul proprio canale YouTube.

Ad oggi quel video ha totalizzato più di 181 milioni di visualizzazioni.

Da allora sono seguite molte rivisitazioni di grandi classici rock e metal, tutti con arrangiamento country/bluegrass, video in ambientazioni contadine e molto senso dell’humor.

Tutto questo ha portato alla pubblicazione di diversi album, l’ultimo è “Another Miracle” (2020), e in questi dieci anni tanti sono stati i palchi di vari festival in giro per l’Europa e l’America che hanno calcato.

“More Than A Tour 2025” è il tour che li ha finalmente riportati in Italia dopo l’esibizione al Montelago Celtic Festivals del 2019.

La band era molto contenta di essere tornata nel nostro paese e ha ringraziato di cuore tutti i presenti al Legend Club: la serata ha registrato il sold out.

Gli Steve’n’Seagulls hanno regalato una serata di puro divertimento. Facendo ballare dall’inizio alla fine del concerto tutti i presenti, li hanno fatti sentire parte di una grande e sgangherata famiglia di rockstar campagnole.

Clicca qui per vedere le foto del concerto dei Steve’n’Seagulls a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

STEVE’N’SEAGULLS – La Scaletta Del Concerto Di Milano



Black Dog

Perfect Strangers

MoneyTalks

Trooper

Ghost Town

Kickstart My Heart

Self Esteem

Sweet Maria

You Shook Me All Night Long

Symphony Of Destruction

More Than A Feeling

Signals From The Past

Carry On!

Too Much Love Will Kill You

Over The Hills And Far Away

Thunderstruck

Don’t Fear The Reaper

Run To The Hills