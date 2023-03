SAVANA FUNK feat. WILLIE PEYOTE: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Milano

Articolo di Cecilia Passetto | Foto di Roberto Finizio

Si parla di “esperimento” questa unione fra i Savana Funk (e Willie Peyote e la riuscita dell’esperimento è lasciata nelle mani del pubblico. “Spero abbiate messo le scarpe per ballare” così esordisce Willie Peyote che fa la sua comparsa durante il secondo pezzo per dare voce alla musicalità dei Savana Funk che hanno aperto il concerto quasi 10 minuti prima con la loro “Timbuktu Calling”, perfetta per scaldare gli animi (e le gambe) a inizio live. Aldo Betto (chitarra), Youssef Ait Bouazza (batteria), Blake C. S. Franchetto (basso), più Nicola Peruch (tastiere) che si riunisce alla band per questo tour.

Un monday night sold out ieri sera alla Santeria Toscana 31 di Milano per un misto di afrobeat e barre sabaude, groove compatti e melodie arabeggianti, elementi chiave di quasi due ore di spettacolo in cui i pezzi dei Savana Funk si alternano a quelli di Willie Peyote riarrangiati per l’occasione.

L’occasione che ha dato vita a questo tour di 5 date quasi tutte sold out, è stato un evento benefico a Torino in cui gli artisti, che condividono l’amore per il groove e l’attenzione ai temi sociali, si sono incontrati musicalmente,

da lì la voglia di non lasciare isolata l’esperienza, di rincontrarsi sui palchi e la nascita di pezzi inediti scritti per l’occasione che si potranno ascoltare solo durante questi concerti.

A fine concerto la sensazione che la riuscita di questo esperimento è stata pazzesca è unanime nei piedi, nelle gambe, nel sudore e nelle voci basse di tutto coloro che hanno partecipato e non hanno potuto far meno di cantare e ballare

Il tour è organizzato da Antenna Music Factory, proseguirà con queste date:

30.03 ROMA – Monk

31.03 RONCADE – Tv New Age

01.04 BOLOGNA – Tpo

I biglietti sono già disponibili in prevendita e acquistabili qui: http://garrinchadischi.it/savana-funk-feat-willie-peyote/.

Clicca qui per vedere le foto dei Savana Funk feat. Willie Peyote in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto)

SAVAN FUNK feat. WILLIE PEYOTE: la scaletta del concerto di Milano