SAM SMITH: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Torino

Foto di Luca Moschini

In occasione del tour a supporto del suo ultimo album, “Gloria“, il cantautore inglese si è esibito domenica 21 maggio 2023 al Pala Alpitour di Torino.

Il concerto viene aperto una donna sola che sale sul palco, il suono dei suoi passi riecheggia nell’arena. Tira il misterioso lenzuolo che copre l’intero spazio della performance per rivelare una gigantesca scultura dorata del corpo nudo di un cherubino.

Spesso artisti spesso si reinventano nel corso della loro carriera, ma Sam riesce a reinventarsi tre volte durante una sola serata per ciascuno degli atti dello spettacolo: amore, bellezza e sesso.

SAM SMITH – la scaletta del concerto di Torino

Act I: Love

Stay With Me

I’m Not the Only One

Like I Can

Too Good at Goodbyes

To Die For

Perfect

Diamonds

How Do You Sleep?

Dancing With a Stranger (Sam Smith & Normani cover)



Act II: Beauty

I’m Kissing You (Des’ree cover)

Lay Me Down

Love Goes

Gimme

Lose You

Promises (Calvin Harris & Sam Smith cover)

I’m Not Here to Make Friends

Latch (Disclosure cover)

I Feel Love (Donna Summer cover)



Act III: Sex

Gloria

Human Nature (Madonna cover)

Unholy