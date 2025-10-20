PENDULUM a Milano: riprendersi da dove si era lasciati

Foto e articolo a cura di Davide Merli

I fan della Drum and Bass più aggressiva e del Rock Elettronico attendevano da tempo di rivederli sul palco milanese. Per chi c’era in quei Magazzini Generali ben quindici anni fa, intrisi di calore e sudore persino nelle mura, avrà constatato che il tempo pare essersi fermato: Rob Swire e soci sono tornati e l’hanno fatto in grande stile in un Alcatraz pieno zeppo di gente scatenata. I Pendulum hanno ripreso esattamente da dove avevano lasciato, anzi, hanno alzato il volume e l’energia a un livello stratosferico.

Ad aprire le danze ci ha pensato il duo di sorelle ALT BLK ERA, e hanno fatto decisamente centro. Con il loro mix di Rock, Industrial e influenze R&B, le due artiste sono state capaci di catturare immediatamente l’attenzione dei presenti. Con un carisma innato e una presenza scenica contagiosa, hanno preparato il terreno in modo eccellente, riuscendo a divertire e a scaldare un pubblico già impaziente, dimostrando di essere un opening act energico e all’altezza dell’evento.

Pendulum: Un Ritorno Esplosivo

L’atmosfera all’arrivo dei Pendulum era semplicemente esplosiva. L’Alcatraz era strapieno, un muro umano vibrante e sudato. Il tempo di attesa è valso ogni singolo secondo. Non c’è stata ruggine, solo una ripartenza perfetta.

I Pendulum non sono solo un gruppo Drum and Bass; sono un’istituzione che ha saputo fondere l’aggressività del Rock e del Metal con l’energia cinetica della musica elettronica. La loro proposta live è un assalto sonoro che richiede una maestria impeccabile. E la band è stata, a dir poco, eccellente.

Il quintetto capitanato da Rob Swire (voce, synth) e Gareth McGrillen (basso, voce) ha offerto la vera natura dei Pendulum: un caposaldo del rock elettronico dove l’elettronica è materia viva, suonata con la ferocia di una rock band.

Un Alcatraz in Pogo Continuo tra Classici e Nuove Scariche

L’esibizione è stata una maratona di pura adrenalina. Dal primo all’ultimo beat, il pubblico dell’Alcatraz si è trasformato in un’unica massa ribollente. Ad ogni singola canzone la gente ballava e pogava con una furia liberatoria, cantando a squarciagola i successi che hanno definito un genere. E parliamoci chiaro: il pubblico ha pogato più che ad un concerto metal, un segno inequivocabile della violenza e della potenza sprigionata sul palco.

La setlist, sapientemente bilanciata, ha saccheggiato in particolare due lavori fondamentali. Da un lato, il capolavoro “Immersion” (2010) ha offerto classici immancabili come “The Island” e “Watercolour”; dall’altro, l’ultimo disco “Inertia” (2024) ha dimostrato tutta la sua forza dal vivo, con tracce che hanno immediatamente trovato il loro posto tra i banger più amati e hanno rinnovato la scarica di adrenalina della band. Naturalmente, non sono mancati i colpi storici come “Tarantula” e “Propane Nightmares”.

Questo ritorno, a distanza di 15 anni dall’ultima volta sui palchi milanesi (nonostante la data a Padova lo scorso anno), ha dimostrato che i Pendulum sono più rilevanti che mai. Hanno ripreso il discorso esattamente dove lo avevano interrotto, regalandoci uno show che è stata una vera e propria celebrazione della potenza della Drum and Bass suonata dal vivo.

Per i presenti, è stata una notte catartica. Per chi c’era quindici anni fa, una conferma che alcune fiamme non si spengono mai. Bentornati, Pendulum. Ci siete mancati.

PENDULUM – La scaletta del concerto di Milano

Silent Spinner

Propane Nightmares

Come Alive

Blood Sugar / Voodoo People (The Prodigy cover)

Granite

Cannibal

Colourfast

Nothing for Free

The Island – Pt. I (Dawn)

The Island – Pt. II (NEW)

Archangel

Halo

Witchcraft

Watercolour

[Encore]

Tarantula