PATTI SMITH: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto al Collisioni Festival

Foto di Roberto Finizio

La sacerdotessa del rock Patti Smith ha nuovamente chiamato a raccolta i suoi fedeli delle langhe dopo 9 anni di assenza, e la risposta non si è fatta di certo attendere.

Ha infatti aperto i battenti ieri sera, nella nuova sede di Piazza Medford ad Alba, Collisioni Festival 2021, dove la Smith mancava dal grande concerto di luglio 2012, prima edizione a Barolo, che radunò in quella serata circa 20mila persone dando inizio al festival agrirock come oggi lo conosciamo.

Nonostante i problemi legati alla pandemia globale, la voglia di ripartire del territorio e lo spirito di scommessa degli organizzatori di tirare su qualcosa di bello nonostante le difficoltà, ieri sera si è di nuovo respirata l’aria di un grande evento internazionale, forse il primo di questo inizio estate musicale italiana.

La voce avvolgente e saggia della Smith, accompagnata dal figlio Jackson Smith alla chitarra, dall’amico di lunga data Tony Shanahan al basso e dal batterista Seb Rochford, ci ha nuovamente portati in quella comfort zone musicale che tanto ci mancava.

Per chi se la fosse persa Patti Smith tornerò questa sera all’Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera (BS), per concludere questa mini tournè nel nostro paese a lei tanto caro.

Questi invece i prossimi appuntamenti con Collisioni sempre in Piazza Medford ad Alba:

14 luglio Zucchero Sugar Fornaciari

16 luglio Paolo Conte

17 luglio Rkomi + Ernia + Ariete + Madame + sangiovanni + Massimo Pericolo

18 luglio Fiorella Mannoia

I biglietti sono già disponibili sul sito www.collisioni.it e presso i rivenditori Ticketone.

Clicca qui per vedere le foto di Patti Smith in concerto a Collisioni Festival 2021 (o sfoglia la gallery qui sotto)

Scaletta del concerto di Patti Smith al Collisioni Festival:

Wing

Grateful

My Blakean Year

Redondo Beach

Ghost Dance

One Too Many Mornings (cover Bob Dylan)

Hard Rain

Dancing Barefoot

Southern Cross

Peaceable Kingdom

Pissing In A River

People Have The Power

Because The Night