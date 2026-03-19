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PATTI SMITH: evento speciale per i suoi 80 anni, in concerto il 27 Luglio al Circo Massimo di Roma

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PATTI SMITH | foto di Oliviero Toscani, realizzata a New York nel 1973 (Photo Credit OLIVIEROTOSCANISTUDIO)
PATTI SMITH | foto di Oliviero Toscani, realizzata a New York nel 1973 (Photo Credit OLIVIEROTOSCANISTUDIO)

Patti Smith, dopo il successo del tour mondiale dello scorso anno per celebrare Horses, che ha registrato il tutto esaurito -anche in Italia a sole poche ore dall’apertura delle vendite-, ritorna nel nostro Paese per un altro evento speciale: festeggiare insieme al pubblico italiano il suo 80esimo compleanno.

L’appuntamento è previsto per il 27 luglio 2026, in una delle location più suggestive di Roma, il Circo Massimo

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3NISSKi

Accompagnata dal Patti Smith Quartet, la cantautrice sarà affiancata dal tastierista e bassista Tony Shanahan, suo collaboratore da oltre trent’anni, e dal chitarrista Jackson Smith, figlio di Patti e da Seb Rochford alla batteria. Una scaletta con tutte le canzoni-manifesto che hanno definito il panorama musicale mondiale con l’inconfondibile voce di Patti e quei versi poetici che richiamano alla mente figure chiave come Arthur Rimbaud e Baudelaire, così significativi per lei fin dall’esordio. Patti Smith ha il dono di evocare suggestioni ancestrali contaminate da una viscerale energia che si sprigiona sul palco ed è proprio grazie a questa intensità che racconta l’amore per il rock, la libertà d’espressione, la scrittura e la  poesia in un unico vortice di emozioni. 

Tra i pezzi più celebri che verranno eseguiti non mancheranno HorsesEasterDancing BarefootPeople Have the Power e Because the Night. E proprio come canta nel celebre testo di Dancing Barefoot, Patti Smith continua a muoversi con energia e passione sui palchi di tutto il mondo.

PATTI SMITH

27 luglio 2026 – ROMA – Circo Massimo

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3NISSKi

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