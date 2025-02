NOTHING BUT THIEVES: le foto del concerto al Gran Teatro Geox di Padova

Foto di Luna La Chimia

I Nothing But Thieves, la famosa alternative rock band britannica, si sono esibiti ieri sera in concerto al Gran Teatro Geox di Padova.

“Welcome To The DCC World Tour Europe Part 2” – Il Tour Nei Palazzetti

I Nothing But Thieves sono tornati in Italia con due nuovi appuntamenti del loro “Welcome To The DCC World Tour Europe 2”.

Ieri sera si è tenuto l’ultimo concerto italiano di questo strepitoso tour che ha segnato una svolta nella carriera della band britannica.

Il palco del Geox è davvero essenziale. Non ci sono visual di nessun tipo, se non il più classico gioco di laser e macchine del fumo, con quel modo di fare rock nella maniera più tradizionale e pura possibile.

Il focus è quasi totalmente sulla musica che la band di Southend-on-Sea ci ha regalato in questi dieci anni.

A stupire è sempre la capacità di Mason di gestire in maniera magistrale la propria voce di petto e falsetto e le innumerevoli esibizioni sembrano non aver minimamente scalfito questa abilità.

L’ennesimo concerto meraviglioso che i Nothing But Thieves hanno regalato al pubblico italiano dopo il doppio sold out dello scorso anno al Fabrique di Milano e la scorsa estate agli I-Days in apertura ai Green Day.

Clicca qui per vedere le foto del concerto dei Nothing But Thieves a Padova (o sfoglia la gallery qui sotto).

NOTHING BUT THIEVES – La Scaletta Del Concerto Di Padova



Welcome To The DCC

Futureproof

Is Everybody Going Crazy?

Tomorrow Is Closed

Real Love Song

Trip Switch

If I Were You

City Haunts

I Was Just A Kid

If I Get Hight

Sorry

Do You Love Me Yet?

Ce n’est Rien/Gods/Number 13

Unperson

You Know Me Too Well

Oh No :: He Said What?

Impossible

Pop The Balloon

Amsterdam

Overcome