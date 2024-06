NICKELBACK: le foto e la scaletta del concerto di Bologna

I Nickelback sono tornati in Italia con un unico imperdibile appuntamento all’Unipol Arena di Bologna con il loro Get Rollin’ World Tour che si concluderà all’Olympiahalle di Monaco, in Germania, sabato 8 giugno.

La band capitanata da Chad Kroeger, che ha venduto oltre 50 milioni di dischi, ha fatto scatenare il proprio pubblico con i loro più grandi successi e i brani estrapolati dall’ultimo disco Get Rollin’, uscito il 18 novembre 2022.

L’acclamato nuovo album è un emozionante paesaggio sonoro di avventura, nostalgia ed esplorazione emotiva. Con il nuovo disco, i Nickelback continuano la loro incomparabile eredità di “una delle più grandi band del rock di sempre”, come ha osservato KERRANG, e di recente hanno celebrato un’altra pietra miliare della carriera, in occasione dei 2023 JUNO Awards, dove sono stati inseriti nella Canadian Music Hall of Fame.

NICKELBACK – la scaletta del concerto di Bologna

San Quentin

Savin’ Me

Far Away

Animals

Someday

Worthy to Say (Ryan Peake on lead vocals)

Figured You Out

When We Stand Together

This Afternoon

Hero (Chad Kroeger feat. Josey Scott cover)

Don’t Look Back in Anger (Oasis cover) (with The Lottery Winners)

Photograph

Rockstar

Those Days

How You Remind Me

Encore:

Gotta Be Somebody

Burn It to the Ground