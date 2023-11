NICKELBACK in concerto il 2 Giugno 2024 all’Unipol Arena di Bologna

I Nickelback tornano in Italia con un unico imperdibile appuntamento il 2 giugno 2024 all’Unipol Arena di Bologna con il loro Get Rollin’ World Tour. La band capitanata da Chad Kroeger, che ha venduto oltre 50 milioni di dischi, è pronta a far scatenare il proprio pubblico con i loro più grandi successi e i brani estrapolati dall’ultimo disco Get Rollin’, uscito il 18 novembre 2022.

Il gruppo indie-rock britannico Lottery Winners, campione d’incassi, si unirà ai Nickelback in tutte le date.

NICKELBACK

2 GIUGNO 2024 – BOLOGNA – UNIPOL ARENA

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3GhltyX

– Prevendita My Live Nation dalle 10:00 di giovedì 30 novembre

– Vendita generale dalle ore 10:00 di venerdì 1 dicembre

Oggi i Nickelback, rock band pluripremiata e certificata diamante, hanno annunciato le prossime date europee del Get Rollin’ Tour, a supporto del loro decimo album in studio, GetRollin’. Dopo il grande successo riscosso nel 2023 in Nord America, il tour europeo, prodotto da Live Nation, toccherà 12 città in 8 Paesi e prenderà il via giovedì 16 maggio all’OVO Hydro di Glasgow, in Scozia, con tappe a Manchester, Londra, Birmingham, Amsterdam, Francoforte, Colonia, Zurigo, Bologna, Vienna e Praga, prima di concludersi all’Olympiahalle di Monaco, in Germania, sabato 8 giugno.

“Parliamo ancora di quello show all’MTV Day e della condivisione del palco con così tante grandi band italiane. Bologna ha tanti bei ricordi per noi e non vediamo l’ora di tornare in quella fantastica città.” – Nickelback

Il primo album dei Nickelback dopo cinque anni, Get Rollin’, è stato pubblicato il 18 novembre 2022 via BMG e ha debuttato al n. 2 delle classifiche Current Rock, Alternative, Hard Music e Digital Album. Il disco è entrato anche nella ARIA Album Chart al numero 3 e nella Top 10 di Regno Unito, Canada, Germania, Australia e Austria. Inoltre, Get Rollin’ ha debuttato al primo posto in Svizzera per la prima volta nella carriera della band. L’acclamato nuovo album è un emozionante paesaggio sonoro di avventura, nostalgia ed esplorazione emotiva.

NICKELBACK

2 GIUGNO 2024 – BOLOGNA – UNIPOL ARENA

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3GhltyX

– Prevendita My Live Nation dalle 10:00 di giovedì 30 novembre

– Vendita generale dalle ore 10:00 di venerdì 1 dicembre