NICKELBACK: esce il 18 novembre il nuovo album “Get Rollin'”

La rock band canadese multi-platino e certificata diamante Nickelback, ha annunciato ufficialmente l’attesissimo nuovo album Get Rollin’, in uscita il 18 novembre su BMG. Guidato dal nuovo singolo “San Quentin”, disponibile da oggi, il nuovo lavoro dei Nickelback sarà il decimo album in studio della band e il primo pubblicato in cinque anni. Ancorata da un ritmo incalzante, “San Quentin” è un’originale avventura rock, che anticipa l’ampia gamma di suoni e canzoni che saranno presenti in Get Rollin’.

Il singolo, “San Quentin”, è stato ispirato dall’incontro tra il frontman Chad Kroeger e un reale direttore della famigerata prigione di massima sicurezza della California. La canzone lo segue mentre pianifica la sua astuta fuga. Oltre a “San Quentin”, il nuovo progetto della band includerà 10 nuove canzoni, tutte scritte dai Nickelback.

“Abbiamo trascorso gli ultimi anni a fare un disco a un ritmo che ci ha dato la libertà di creare e non vediamo l’ora che tutti ascoltino la nuova musica”, dicono i Nickelback. “Ci sono mancati i fan e non vediamo l’ora di dare vita alle nuove canzoni sul palco, quindi let’s Get Rollin’!”.

Il decimo disco in studio della band, Get Rollin’ e Get Rollin’ (Deluxe), sarà disponibile attraverso le piattaforme digitali e l’acquisto del CD fisico. L’edizione deluxe includerà quattro bonus track – le versioni acustiche di “High Time”, “Just One More”, “Does Heaven Even Know You’re Missing?” e “Horizon”. Le versioni standard ed esclusive dell’album saranno pubblicate anche in vinile nel 2023.

Con oltre due decenni di successi, i Nickelback sono l’undicesimo gruppo musicale che ha venduto di più di tutti i tempi, con oltre 50 milioni di dischi venduti e più di 4,7 miliardi di streaming. La band ha pubblicato 23 singoli in vetta alle classifiche, 19 dei quali hanno raggiunto la classifica Billboard Hot 100. Il loro innegabile successo si è tradotto in oltre 26 premi, tra cui Billboard Music Awards, American Music Awards, MTV Video Music Awards, MuchMusic Video Awards, People’s Choice Awards, JUNO Awards e altri ancora. Tra i numerosi riconoscimenti, la band ha anche realizzato 12 tour consecutivi sold out, con quasi 10 milioni di biglietti venduti in tutto il mondo.