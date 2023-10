NECK DEEP + STATIC DRESS: le foto e la scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano

Foto di Federico Buonanno

A più di un anno dalla loro ultima parentesi italiana HELLFIRE BOOKING AGENCY ha portato i NECK DEEP a Milano!

Adrenalinici, iper-sonici e nervosi quanto solari, i Neck Deep sono una scarica galvanizzante di energia pop punk di vecchio stampo assolutamente irresistibile. Conquistate infinite classifiche nazionali e internazionali con un battito di ciglia e un riff di chitarra, i Neck Deep hanno venduto centinaia di migliaia di album in tutto il mondo nell’ultimo decennio, condividendo palchi con i nomi più titanici del genere e assicurandosi più di 20 milioni di stream in una sola settimana per il quarto album «All Distortions Are Intentional». Non solo; il mese scorso la band inglese ha celebrato un miliardo di stream in totale, di cui 100 milioni solo su Spotify!

Una delle promesse più stravolgenti del Regno Unito moderno, gli STATIC DRESS sono un raptus a cavallo fra gli Underøath dei primi Duemila e le lezioni dell’horror. Frenetici, sconvolgenti e dalle lodi tessute da Rock Sound a Kerrang!, gli Static Dress hanno dominato i palchi di Download e Slam Dunk con una naturalezza e cattiveria impareggiabili.

I Neck Deep, accompagnati dagli Static Dress, hanno suonato in un’unica data – la prima da giugno 2022, ai MAGAZZINI GENERALI di Milano

NECK DEEP: la scaletta del concerto di Milano

Sonderland

Lowlife

Kali Ma

Citizens of Earth

Can’t Kick Up the Roots

What Did You Expect?

STFU

Heartbreak of the Century

Take Me With You

Smooth Seas Don’t Make Good Sailors

It Won’t Be Like This Forever

She’s a God

A Part of Me

December (Again)

ENCORE:

Motion Sickness

Gold Steps

In Bloom