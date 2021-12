NANOWAR OF STEEL: le foto e il racconto del concerto al Revolver Club

Tornare ad un vero concerto dopo quasi 2 anni di pandemia fa sempre un certo effetto. E mentre tutti (o quasi) i miei amici Millennials hanno optato x il divano, io ho deciso di alzare il sedere e di andare al Revolver di San Donà Di Piave. Perchè va bene la vecchiaia, ma non potevo mica perdermi la terzultima data dell’ITALIAN FOLK METAL TOUR dei NANOWAR OF STEEL!

Avete presente le sagre di paese, quelle belle, che aspettate tutto l’anno, dove si alternano mazurche e cori da stadio? Ecco. Perchè essere presenti ad un concerto di questo quintetto romano vi farà sentire sempre come a casa! Non importa quanto tempo è passato, è sempre come la prima volta!

Che dire del concerto?

I NANOWAR OF STEEL non sono solo parrucche e costumi buffi, ma si distinguono soprattutto per qualità del suono, esecuzione impeccabile dei brani ed intrattenimento esilarante.

Vedeteli come un piatto di spaghetti al sugo, dove la pasta è il Metal e il condimento sono le varie contaminazioni musicali: Rock, Glam, Folk, Pop, ma anche Neomelodico napoletano e Mazurka.

Clicca qui per vedere le foto dei Nanowar of Steel in concerto al Revolver Club di San Donà di Piave (Venezia) o sfoglia la gallery qui sotto).

SCALETTA:

Requiem Per Gigi Sabani In Re Minore

La Maledizione Di Capitan Findus

Bestie Di Seitan

Il Cacciatore Della Notte

Ironmonger

Scugnizzi Of The Land Of Fire

V For Viennetta

Norwegian Reggaeton

Gabonzo Robot

Il Signore Degli Anelli Dello Stadio

Uranus

Hail To Liechtenstein

BIS