NADA SURF + The Cle Elum + Lowinsky: le foto e la scaletta del concerto al Legend Club di Milano

Mercoledì 17 settembre il Legend Club di Milano ha ospitato i Nada Surf per una serata che ha profumato di abbracci sonori e vecchi amici ritrovati. In apertura sono saliti sul palco prima i Lowinsky e poi i The Cle Elum, due proposte diverse tra loro ma entrambe capaci di creare la giusta atmosfera e di scaldare il pubblico, che pian piano ha riempito il locale con curiosità e attenzione.

Quando i Nada Surf hanno fatto il loro ingresso, il Legend era ormai fitto ma non soffocante, carico di quell’energia elettrica che precede i concerti attesi. Molti tra i presenti li seguono da decenni, e questo si sentiva nell’aria.

La band ha alternato momenti più energici ad altri più intimi, costruendo un equilibrio naturale e coinvolgente. Nonostante la lunga carriera, i Nada Surf hanno mostrato una freschezza sorprendente: suonano con semplicità e sicurezza, senza bisogno di effetti o scenografie, lasciando che siano la musica e la connessione col pubblico a fare il resto.

L’atmosfera era calda e partecipe, con il pubblico che ha accompagnato ogni brano senza mai sovrastarlo, creando quel tipo di intimità che solo i piccoli club sanno regalare. Negli ultimi pezzi l’entusiasmo è salito ancora, trasformando il finale in un coro collettivo che ha salutato la band con applausi lunghi e sinceri.

Una serata intensa, sospesa tra nostalgia e leggerezza, che ha ricordato a tutti perché certe canzoni riescono a restare vive per così tanto tempo.

Clicca qui per vedere le foto dei Nada Surf in concerto a Milano o sfoglia la gallery qui sotto

NADA SURF – La scaletta del concerto al Legend Club di Milano

Second Skin In Front of Me Now Moon Mirror Inside of Love Killian’s Red Intel and Dreams Losing Mathilda Cold to See Clear Where Is My Mind? New Propeller Floater See These Bones Blonde on Blonde The One You Want Open Seas So Much Love The Way You Wear Your Head

Encore: