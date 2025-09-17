Connect with us

NADA SURF + The Cle Elum + Lowinsky: le foto e la scaletta del concerto al Legend Club di Milano

Tra affetto di lunga data e nuova energia, i Nada Surf conquistano il Legend Club con una serata intensa e senza tempo.

Published

Nada Surf in concerto al Legend Club Milano foto di Giorgia De Dato per www.rockon.it

Mercoledì 17 settembre il Legend Club di Milano ha ospitato i Nada Surf per una serata che ha profumato di abbracci sonori e vecchi amici ritrovati. In apertura sono saliti sul palco prima i Lowinsky e poi i The Cle Elum, due proposte diverse tra loro ma entrambe capaci di creare la giusta atmosfera e di scaldare il pubblico, che pian piano ha riempito il locale con curiosità e attenzione.

Quando i Nada Surf hanno fatto il loro ingresso, il Legend era ormai fitto ma non soffocante, carico di quell’energia elettrica che precede i concerti attesi. Molti tra i presenti li seguono da decenni, e questo si sentiva nell’aria.

La band ha alternato momenti più energici ad altri più intimi, costruendo un equilibrio naturale e coinvolgente. Nonostante la lunga carriera, i Nada Surf hanno mostrato una freschezza sorprendente: suonano con semplicità e sicurezza, senza bisogno di effetti o scenografie, lasciando che siano la musica e la connessione col pubblico a fare il resto.

L’atmosfera era calda e partecipe, con il pubblico che ha accompagnato ogni brano senza mai sovrastarlo, creando quel tipo di intimità che solo i piccoli club sanno regalare. Negli ultimi pezzi l’entusiasmo è salito ancora, trasformando il finale in un coro collettivo che ha salutato la band con applausi lunghi e sinceri.

Una serata intensa, sospesa tra nostalgia e leggerezza, che ha ricordato a tutti perché certe canzoni riescono a restare vive per così tanto tempo.

Clicca qui per vedere le foto dei Nada Surf in concerto a Milano o sfoglia la gallery qui sotto

Nada Surf

NADA SURF – La scaletta del concerto al Legend Club di Milano

  1. Second Skin
  2. In Front of Me Now
  3. Moon Mirror
  4. Inside of Love
  5. Killian’s Red
  6. Intel and Dreams
  7. Losing
  8. Mathilda
  9. Cold to See Clear
  10. Where Is My Mind?
  11. New Propeller
  12. Floater
  13. See These Bones
  14. Blonde on Blonde
  15. The One You Want
  16. Open Seas
  17. So Much Love
  18. The Way You Wear Your Head

Encore:

  1. Popular
  2. Always Love
