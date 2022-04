MURUBUTU: guarda le foto del concerto di Bologna

Foto di Cesare Veronesi

Dopo l’uscita del nuovo album Storie di amore con pioggia e altri racconti di rovesci e temporali, MURUBUTU comincia dall’Estragon di Bologna il nuovo tour.

Un ritorno attesissimo dai fan e da MURUBUTU stesso, che per la prima volta avrà con lui sul palco una formazione di musicisti live: ableton, basso, chitarra, tromba e la voce di Dia, già presente in alcuni dei suoi lavori in studio.

Un’occasione per ascoltare i nuovi brani in una veste inedita, e rendere ancora completa l’esperienza del nuovo album il cui concept è la pioggia.

La pioggia come scenario incantevole o temibile, come illusione del tempo sospeso; la pioggia come dono o punizione, paura o speranza ma soprattutto come metafora delle nostre infinite possibilità esistenziali, tutte contenute dentro a infinite gocce che riflettono il mondo ognuna da una propria unica prospettiva.

Clicca qui per vedere le foto di MURUBUTU in concerto a Bologna (o sfoglia la gallery qui sotto).

MURUBUTU – Storie d’amore con pioggia – TOUR

02.04.2022 – Largo Venue, Roma

22.04.2022 – New Age Club, Roncade (TV)

23.04.2022 – Alcatraz, Milano

29.04.2022 – Duel Club, Pozzuoli (NA)

06.05.2022 – Hiroshima Mon Amour, Torino

13.05.2022 – Viper Theatre, Firenze

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/murubutu2022