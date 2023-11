MOTTA: le foto e la scaletta del concerto di Torino

Foto di Luca Moschini

Cantautore, compositore e polistrumentista, Motta è attualmente protagonista di un che ha fatto tappa a Hiroshima Mon Amour venerdì 10 novembre.

Un ritorno sui palchi di tutta Italia, su quei palchi dove la musica di Motta prende forma esprimendosi al suo massimo, per un’esperienza e una dimensione tutta da scoprire.

Il cantautore pisano torna a due anni da “Semplice” (2021), con un nuovo album “La musica è finita”, in uscita venerdì 27 ottobre e prodotto da Tommaso Colliva. Anticipato dall’omonimo brano e dai singoli “Anime perse” e “Per non pensarci più”, uscito il 29 settembre, Motta ha dato un’anticipazione di quello che sarà il sound e il concept del suo nuovo lavoro in studio. “La musica è finita” segna il ritorno musicale del cantautore con un approccio diverso alla scrittura: una nuova fase in cui dall’essere protagonista dei suoi testi Francesco Motta diventa narratore.

Una nuova direzione che darà il suo massimo sfogo nei live, grazie anche ai musicisti che lo accompagneranno in questa nuova avventura: tornano con lui sul palco Giorgio Maria Condemi (chitarre) e Francesco Chimenti (basso e cello) ai quali si aggiungono per la prima volta con questa formazione, Davide Savarese (batteria) e Whitemary (synth e elettronica).

«Voglio sentire le vertigini: voglio tornare ad emozionarmi, liberandomi da tutto ciò che avevo fatto, come se le facessi per la prima volta – racconta Motta – Ho fame, come se avessi smesso di mangiare per lungo tempo. Quando sento che qualcosa mi emoziona non mi è più necessario capire il perché: non capisco e non voglio capire, voglio solo “sentire”».

Clicca qui per vedere le foto di Motta in concerto a Torino (o sfoglia la gallery qui sotto).

MOTTA: la scaletta del concerto di Torino

Anime perse

La musica è finita

Per non pensarci più

Alice

Prima o poi ci passerà

E poi finisco per amarti

Maledetta voglia di felicità (con Ginevra)

Se non avessi avuto te

Scusa

La fine dei 20 anni

Sei bella davvero

Quello che non so di te

La nostra ultima canzone

Via della luce

Del tempo che passa la felicità

Se continuiamo a correre

Roma stasera

Ed è quasi come essere felici

Quello che ancora non c’è

MOTTA – le prossime date del tour

11 Novembre Roncade (TV) New Age

16 Novembre Firenze Viper

17 Novembre Bologna Estragon

23 Novembre Pozzuoli (NA) Duel Beat

24 Novembre Ciampino (RM) Orion