MOLČAT DOMA: le foto del concerto nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” di Roma

Foto di Emanuela Vh. Bonetti



Il loro nome, che in russo significa “Le case tacciono”, riflette perfettamente il loro sound malinconico e cupo, ispirato al post-punk sovietico degli anni ’80. Il trio – composto da Egor Shkutko (voce), Roman Komogortsev (chitarra, sintetizzatori, drum machine), e Pavel Kozlov (basso, sintetizzatori) – a quattro anni dall’inizio della loro ascesa con “Судно (Борис Рыжий)”, il brano che ha conquistato TikTok, apparendo in centinaia di migliaia di video e raggiungendo il #2 nella classifica Spotify Global Viral 50 e il #1 nella classifica United States Viral 50, arriva in Italia con il suo recente quarto album in studio, “Belaya Polosa”, pubblicato a settembre 2024 via Sacred Bones.

Il disco ha segnato un’evoluzione nel sound della band, passando dalle atmosfere lo-fi e cupe dei primi album a una produzione più raffinata e digitale, ispirata all’EBM e al synth pop degli anni ’90. Pur abbracciando un sound più moderno e stratificato, i Molchat Doma mantengono il loro stile introspettivo e malinconico, testimoniando la bellezza che può emergere anche nei momenti più difficili.

Il gruppo bielorusso post-punk/synth pop Molchat Doma, nati a Minsk, Bielorussia, nel 2017 e ora di base a Los Angeles, ha sempre incarnato un’estetica brutalista, simile alle architetture grigie e imponenti che adornano le copertine dei loro album. Nonostante la loro musica sembri fredda e industriale, ci sono cuori umani che battono sotto quelle fondamenta. Dopo il successo travolgente del 2020, il trio ha vissuto esperienze contrastanti: dal trauma di dover lasciare la natia Minsk alla gloria di suonare in concerti sold out in tutto il mondo. Questo viaggio li ha portati a Los Angeles, dove hanno lavorato al loro nuovo album.

La band è composta da Egor Shkutko (voce), Roman Komogortsev (chitarra, synth, drum machine) e Pavel Kozlov (basso, synth). Le loro prime produzioni, tra cui l’album “Etazhi”, hanno guadagnato fama attraverso il passaparola, portando a ristampe multiple in Europa. Nel 2020, hanno firmato per Sacred Bones, pubblicando il loro terzo album, “Monument”, che ha scalato le classifiche.

Il successo virale è arrivato nel 2020 quando la traccia “Судно (Борис Рыжий)” è diventata popolare su TikTok, raggiungendo milioni di visualizzazioni e apparendo in centinaia di migliaia di video. Questo ha spinto la canzone al secondo posto nella Spotify Global Viral 50 e al primo posto nella United States Viral 50, portando “Monument” al numero 21 nella Billboard 200.

Nel 2022 e 2023, i Molchat Doma hanno conquistato il mondo con tour sold out in Nord e Sud America, Regno Unito, Europa e Australia, esibendosi in grandi venue come il Terminal 5 di New York e lo Shrine Expo Hall di Los Angeles, oltre a festival di prestigio come Coachella e Primavera.

