MARI FROES: le foto del concerto all’Estragon di Bologna

Foto di Giulia Troncon

Mari Froes, l’astro nascente della musica brasiliana – reduce dal successo dei suoi concerti in giro per l’Europa – ha debuttato in Italia e lo fa in diverse date tra cui a Bologna.

Con un sound che spazia da MPB a bossa nova, samba e jazz, Mari ha conquistato 1,2 M follower su Instagram, oltre 300 K ascoltatori mensili su Spotify, 1,5 M fan su TikTok e 850 K iscritti al suo canale YouTube. Abbiamo ballato, cantato e ci siamo fatti trasportare dalle sue melodie tropicali.

