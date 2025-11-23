Connect with us

MARI FROES: le foto del concerto all’Estragon di Bologna

Mari Froes in concerto all’Estragon di Bologna a Novembre 2025, le foto del live.

Mari Froes in concerto all'Estragon di Bologna, foto di Giulia Troncon per www.rockon.it
Mari Froes in concerto all'Estragon di Bologna, foto di Giulia Troncon per www.rockon.it

Mari Froes, l’astro nascente della musica brasiliana – reduce dal successo dei suoi concerti in giro per l’Europa – ha debuttato in Italia e lo fa in diverse date tra cui a Bologna.

Con un sound che spazia da MPB a bossa nova, samba e jazz, Mari ha conquistato 1,2 M follower su Instagram, oltre 300 K ascoltatori mensili su Spotify, 1,5 M fan su TikTok e 850 K iscritti al suo canale YouTube. Abbiamo ballato, cantato e ci siamo fatti trasportare dalle sue melodie tropicali.

Clicca qui per vedere le foto di Mari Froes a Bologna o sfoglia la gallery qui sotto

Mari Froes
