LOVESICK + Max&Veronica: le foto del concerto al BIKO di Milano

Foto di Francesca Maffioletti



Dopo la pubblicazione di Remember My Name, i Lovesick proseguono instancabili il loro viaggio on the road.



I Lovesick sono una band italiana composta da Paolo Roberto Pianezza e Francesca Alinovi; due multistrumentisti, le cui influenze sono profondamente radicate nel country americano, nel rock’n’roll, nel western e nella musica swing degli anni ’40 e ’50. Oltre alle armonie vocali, Paolo suona la chitarra elettrica e acustica, lap steel, resonator e chitarra Dobro. Francesca suona il contrabbasso con l’aggiunta di un brush pad, una percussione incorporata nel contrabbasso per mantenere il ritmo con una spazzola per batteria. Al duo si unisce Alessandro Cosentino al violino e batteria.

I Lovesick hanno da poco pubblicato il sesto album in studio Remember My Name, registrato a Los Angeles durante la tarda primavera americana del 2023, prodotto e mixato da Fabrizio “Fab” Grossi e masterizzato da Gavin Lurssen. Le canzoni dei Lovesick sono state trasmesse dalle radio di tutta Italia, Spagna, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Regno Unito, Irlanda, Stati Uniti e Brasile, aumentando costantemente la popolarità della band in tutto il mondo sin dalla loro formazione nel 2015. I loro spettacoli dal vivo sono accolti con un affetto e un calore totale espresso dai segnali di tutto esaurito in ogni tappa del recente tour della band che ha toccato i grandi club città come Roma, Milano, Verona, Treviso e Bologna, loro città natale.

I Lovesick hanno suonato come band di apertura per Ben Harper e Zucchero, Toquiño ed Edoardo Bennato e hanno suonato in grandi festival in tutta Europa, insieme a artisti del calibro di The Offspring, Social Distortion, Walter Trout, Fu Manchu, Orchestra Secondo Casadei e Ten Years After.

La loro forte presenza sui social media ha suscitato l’interesse anche di numerose televisioni, con Paolo e Francesca invitati a partecipare, sia come attori che come musicisti, al film sulla vita di Francesco Totti ‘Speravo de morì prima’ e in “Lamborghini”, uscito nei cinema negli Stati Uniti ed Europa. Paolo e Francesca uniranno nuovamente le loro doti recitative e musicali in una nuova serie su Oriana Fallaci che uscirà nell’autunno europeo del 2024.

Ad oggi Lovesick hanno venduto indipendentemente più di 19.000 copie dei loro album in Europa e negli Stati Uniti e Asia.

Hanno più di 125k follower su Facebook, più di 40k su Instagram, più di 14k su YouTube.

Clicca qui per vedere le foto dei Lovesick in concerto a Milano (oppure sfoglia la gallery qui sotto).