LITTLE PIECES OF MARMELADE + Atlante: le foto del concerto al Parco Tittoni di Desio

Venerdì sera sulle gradinate della Villa Cusani Tittoni Traversi si è esibito il duo formato da Frankie e DD, parlo quindi dei Little Pieces of Marmelade. I due ragazzi di Filottrano sono emersi dall’underground musicale grazie alla loro partecipazione della scorsa edizione di X Factor portando la loro unicità agli occhi e alle orecchie di tutti. In loro ha creduto Manuel Agnelli portandoli ad un passo dalla vittoria, ma in ogni caso non importa essere i primi quando il talento e la voglia di fare è enorme.

Ma veniamo al live e la serata è stata aperta dal trio Atlante. Band indie alternativa italiana di Torino che sta pian piano emergendo e devo dire che mi hanno veramente stupito. Musicalmente molto interessanti, gli accosterei a grandi gruppi come i Biffy Clyro, FASK e altri affini. Non mancano di energia e sanno alternare pezzi più tranquilli, altri più sperimentali ed altri ancora più spinti. Davvero ve li consiglio e spero di incontrarli nuovamente.

Dopo la validissima spalla torinese hanno calcato il palco i protagonisti della serata per la quale il Parco Tittoni ha registrato il tutto esaurito. Se li avete scoperti tramite il talent show televisivo o se come me li avete scovati tramite piattaforma streaming, vi posso assicurare che dal vivo si raggiunge un livello ancor più intenso e completo ( sarà la voglia di musica live, ma loro sono veramente tanta roba ). La voce e la batteria di DD sono prepotenti, ti graffiano e ti sbattono allo stesso tempo. Le chitarre di Frankie, grazie alle sue doti tecniche e alla sua personale pedaliera, riesce ad ottenere sonorità che spaziano enormemente e raggiunge distorsioni e particolarità uniche e distintive del loro sound. Non a caso riescono a fare in due quello che si potrebbe fare in quattro, avendo tra di loro però una complicità unica che solo due amici posso avere. Non manca ironia, capacità di stare sul palco e di improvvisare anche a fronte piccoli imprevisti che tutta via non hanno intimorito i due ne il pubblico che ha sempre restituito molto pathos allo show. Sotto trovate la scaletta del concerto.

Prima del live ho avuto inoltre il piacere di ritagliarmi del tempo con loro dove abbiamo potuto conoscerci, scambiarci due battute e intrattenere una rapida intervista corredata da alcuni scatto, fotografie per le quali ringrazio chi mi ha concesso l’accesso agli spazi della villa, ringrazio l’entourage, l’ufficio stampa, Kashmir Music e Matilde di che mi ha supportato per tutto il tempo. Pubblicheremo l’intervista qui sul nostro sito web prossimamente e vi invito a non perdervela, anche perché le fotografie raccontano molto bene i ragazzi.

LITTLE PIECES OF MARMELADE : scaletta del concerto al Parco Tittoni di Desio

Crib

Poser

Golden

LPOM

Ballan-Tee

Pigman

Akané

Digital Cramps

Bitch

Revolt

One Cup of Happiness

Sabotage

Man Killed By The Hero

Gimme All Your Love

Family Therapy

