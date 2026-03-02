«La nostra promessa? Non replicarci mai»: intervista agli ATLANTE

Chiudere un cerchio per poterne disegnare uno nuovo, più grande e consapevole. È questo lo spirito con cui gli Atlante, trio torinese che ha saputo fondere l’irruenza dell’alternative rock con le trame dell’elettronica, presentano il loro nuovo EP: “Ricordi Segreti”.

Pubblicato il 23 gennaio, il lavoro si pone come l’appendice necessaria e il congedo definitivo dal percorso iniziato con l’album Poi Rinascere.

Abbiamo incontrato la band per capire cosa significhi oggi per loro “cambiare pelle”, come la memoria possa diventare uno strumento di produzione musicale e perché, dopo dieci anni di evoluzione, le etichette di genere inizino a stare strette a chi ha scelto il rischio come unica bussola per il futuro.

1. In “Ricordi Segreti” parlate di “atto finale”, di “chiudere il cerchio vitale di “Poi Rinascere””. Più che un EP, sembra quasi un rituale di passaggio. Cosa vi lasciate alle spalle e in che direzione state camminando?

Ci lasciamo alle spalle un percorso lungo tre anni, iniziato nell’estate 2022 con le prime pre-produzioni di “Poi Rinascere”, quando eravamo ancora alla ricerca di un’identità che ci rappresentasse davvero. Oggi guardiamo al futuro con maggiore consapevolezza e spirito critico, continuando a inseguire una ricerca sonora che ci stimola e ci dà linfa vitale, ma partendo dai punti fermi tracciati fino a qui.

2. Il singolo “Ricordi” viene descritto come un “campo di battaglia sonoro”, mentre “Segreti” è una stasi eterea e rarefatta. In un solo EP troviamo due facce della stessa trasformazione: movimento e stato. Che rapporto avete con questi concetti? Il conflitto che ne nasce è oggi per voi qualcosa “da risolvere” o da utilizzare?

Movimento e stato non sono opposti, ma due tensioni che convivono. “Ricordi” è il corpo che reagisce, “Segreti” è la mente che osserva. Non sentiamo più il bisogno di risolvere il conflitto: ci interessa usarlo, sfruttarlo, perché è da lì che nasce nuova musica.

3. Parlate del ricordo come “materia viva”. Ecco, nell’espressione di questo concetto, qual è il ruolo del sound o delle scelte di produzione?

Le scelte di produzione sono fondamentali: colorano i brani e li rendono vivi, come i ricordi veri. Le compressioni amplificano i contorni, i riverberi creano spazio, i synth aumentano l’intensità e la ritmica rende tutto più concreto e tangibile.

4. Nella vostra esperienza, la memoria è più un archivio fedele o una forza che riscrive continuamente il passato?

La memoria non è un archivio fedele, ma una forza creativa, a volte violenta. Quello che ricordiamo dice spesso più di ciò che è accaduto davvero. È una narrazione che cambia con noi, e su cui continuiamo a lavorare.

5. Le due rework sono cessioni di identità: i brani si spogliano e cambiano pelle. Che cosa significa per voi mettere in discussione le vostre stesse canzoni?

Mettere in discussione le nostre canzoni è per noi un atto di onestà. Accettiamo che un brano non sia mai definitivo e che possa sopravvivere anche senza la sua forma originale. È un modo per non affezionarci troppo a ciò che abbiamo già fatto, ed è bello che sensibilità diverse dalle nostre — e che stimiamo — trovino spazio per reinterpretare le nostre idee.

6. Dal vostro percorso si percepisce un continuo slittamento di asse. Oggi vi sentite ancora “una band alternative rock” o qualcos’altro?

Oggi il termine “alternative rock” ci sta un po’ stretto. Non perché lo rinneghiamo, ma perché è stato solo uno dei punti di partenza. Ci sentiamo in una culla che dondola tra chitarre distorte ed elettronica, in un crossover in cui abbiamo trovato il nostro spazio.

7. Se questo lavoro è un congedo dal passato, qual è la promessa che fate a voi stessi per il prossimo capitolo?

La promessa è semplice e complessa allo stesso tempo: non replicarci. Non usare il passato come formula, ma come carburante. Il prossimo capitolo sarà, come sempre, più rischioso e meno rassicurante del precedente. Prenderà forma poco alla volta, e noi con lui.