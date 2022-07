LIAM GALLAGHER + KASABIAN: le foto e la scaletta del concerto al Lucca Summer Festival

Foto di Andrea Ripamonti

Un double-bill stratosferico sul palco di Lucca Summer Festival. LIAM GALLAGHER – KASABIAN

L’atteso recupero del concerto di Liam Gallagher si è arricchito della presenza straordinaria dei Kasabian. Due concerti in una sola serata, il meglio del Brit Rock sullo stesso palcoscenico.

Liam Gallagher ha recuperato ieri 6 Luglio il concerto già programmato nelle edizioni 2020 e 2021 e poi rinviato causa della crisi pandemica.

Ma c’è di più: sul palco di Piazza Napoleone sono saliti anche i Kasabian , la band inglese che ha venduto più di 5 milioni e mezzo di album in tutto il mondo nell’arco della sua carriera, già headliner di Festival prestigiosi come Glastonbury e Reading & Leeds.

Due concerti in una sola serata, un’occasione unica di ascoltare dal vivo due esponenti di spicco della scena rock britannica.

Liam Gallagher è arrivato a Lucca un mese dopo i due attesissimi show già sold out a Knebworth Park dove anche in quell’occasione ha diviso il palco con i Kasabian che hanno a loro volta da poco terminato un tour che ha fatto registrare 15 sold out nei club britannici.

Per la band di Leicester è stata anche l’occasione di presentare il nuovo album anticipato nei mesi scorsi dal singolo Alygatyr.

L’aggiunta dei Kasabian è stato un modo per Lucca Summer Festival di ringraziare tutti quei fans che hanno atteso pazientemente per due anni di vedere questo spettacolo

LIAM GALLAGHER – la scaletta del concerto di Lucca

Hello

Rock ‘n’ Roll Star

Morning Glory

Wall of Glass

Everything’s Electric

Better Days

Stand by Me

Roll It Over

Slide Away

Soul Love

More Power

Diamond in the Dark

Once

Cigarettes & Alcohol

Wonderwall

BIS

Supersonic

Champagne Supernova