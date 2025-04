LES VOTIVES: le foto e la scaletta del concerto di Torino

Foto di Luca Moschini



Les Votives, rock band milanese che ha conquistato il pubblico come finalista di X Factor 2024, sono stati in concerto a Torino venerdì 11 aprile 2025 sul palco dell’Hiroshima Mon Amour.

Dopo aver registrato il tutto esaurito nelle date di Roma e Milano, il gruppo ha portato il suo suono potente e raffinato nella capitale sabauda, offrendo un’occasione unica per ascoltare dal vivo la loro musica intensa e travolgente.

La band si distingue per una fusione perfetta di sonorità che spaziano tra il rock classico e le influenze moderne, creando un mix che restituisce una visione autentica e innovativa del genere. Anche a Torino, la loro performance ha dimostrato perché sono così amati.

Clicca qui per vedere le foto dei Les Votives in concerto a Torino (o sfoglia la gallery qui sotto).

LES VOTIVES: la scaletta del concerto di Torino:



Priscilla

Blister

Someone Like You

Supernaturally

Bang Bang

What About You

You Make Me Feel

Pretty

Harry Styles

Window

Falafel

Don’t Look Back in Anger

Song 2

Feel Alright

Monste