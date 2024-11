LAST DINNER PARTY + Katy J Pearson + Luvcat: le foto del concerto all’Uber Eats Music Hall di Berlino

Foto di Pier Paolo Campo

Il concerto di The Last Dinner Party all’Uber Eats Music Hall di Berlino è stato un evento di pura energia e magnetismo, una serata che ha confermato perché il quintetto inglese è diventato uno dei gruppi più influenti e richiesti del momento. La voce potente e versatile di Abigail Morris, la frontwoman che guida la band, ha ipnotizzato il pubblico fin dalle prime note. Insieme alle sue compagne, ha trasformato il palco in un vero e proprio teatro musicale, tra giochi di luci e una presenza scenica unica.

Il loro album di debutto, Prelude To Ecstasy, prodotto dal celebre James Ford e uscito a febbraio via Island Records, è già un successo di critica e di pubblico: ha debuttato al primo posto nelle classifiche del Regno Unito e ha conquistato il titolo di Rising Star ai BRIT Awards 2024, oltre al riconoscimento di Sound of 2024 da BBC Radio 1. La loro ascesa è stata fulminea, ma il talento dimostrato nei live lascia intendere che questo è solo l’inizio di una carriera destinata a fare la storia.

Il brano Nothing Matters, il loro primo singolo con oltre 79 milioni di ascolti su Spotify, ha scatenato il pubblico, che ha cantato ogni parola. È evidente che la connessione della band con i fan è potente e autentica: ogni brano eseguito, dal rock travolgente a pezzi più intimi, ha mostrato la capacità di toccare corde emotive e di mantenere alta l’attenzione, portando il pubblico in un viaggio sonoro e visivo indimenticabile.

Questa tappa berlinese si inserisce in un tour che le porterà in tutto il mondo, con concerti in Australia, Giappone e negli Stati Uniti, oltre a tre spettacoli sold-out all’Hammersmith Apollo di Londra. L’atmosfera carica di anticipazione e la risposta entusiasta del pubblico tedesco confermano come The Last Dinner Party siano pronte a lasciare un segno profondo e duraturo nella scena musicale mondiale.

Nel corso del 2024, tra il ritorno a Glastonbury e un’agenda sempre più fitta di concerti, il gruppo sembra destinato a ridefinire il ruolo delle band femminili nel rock moderno. Il concerto di Berlino è stata un’ulteriore prova della loro straordinaria ascesa: con il talento, la passione e la carica che le contraddistinguono, The Last Dinner Party hanno incantato ancora una volta, lasciando tutti i presenti in attesa del prossimo capitolo di questa straordinaria avventura musicale.

Clicca qui per vedere le foto delle Last Dinner Party a Berlino (o sfoglia la gallery qui sotto).