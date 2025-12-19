Connect with us

LA NIÑA: le foto del concerto all’Atlantico di Roma

La Niña in concerto all’Atlantico di Roma a Dicembre 2025, le foto del live.

La Niña in concerto all'Atlantico di Roma foto di Emanuela Vh. Bonetti per www.rockon.it
La Niña in concerto all'Atlantico di Roma foto di Emanuela Vh. Bonetti per www.rockon.it

Foto di Emanuela Vh. Bonetti

LA NIÑA ha annunciato il tour Furèsta Europa che la vede esibirsi nei principali club e teatri in Italia e all’estero. Un importante viaggio dal vivo, occasione per presentare al pubblico tutta l’intensità del suo universo artistico in chiave nuova, tra gli amatissimi brani del nuovo disco Furèsta (BMG), canzoni del passato e inedite sorprese.

Sul palco LA NIÑA, il produttore di Furèsta Alfredo Maddaluno – entrambi polistrumentisti – accompagnati da diversi talentuosi musicisti tra chitarra classica, chitarra battente, tamburi a cornice, nacchere, clavicembalo, tastiere, mandolino, percussioni, maracas, batteria e flautino.

