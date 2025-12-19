LA NIÑA: le foto del concerto all’Atlantico di Roma

Foto di Emanuela Vh. Bonetti

LA NIÑA ha annunciato il tour Furèsta Europa che la vede esibirsi nei principali club e teatri in Italia e all’estero. Un importante viaggio dal vivo, occasione per presentare al pubblico tutta l’intensità del suo universo artistico in chiave nuova, tra gli amatissimi brani del nuovo disco Furèsta (BMG), canzoni del passato e inedite sorprese.

Sul palco LA NIÑA, il produttore di Furèsta Alfredo Maddaluno – entrambi polistrumentisti – accompagnati da diversi talentuosi musicisti tra chitarra classica, chitarra battente, tamburi a cornice, nacchere, clavicembalo, tastiere, mandolino, percussioni, maracas, batteria e flautino.

Clicca qui per vedere le foto de La Niña a Roma o sfoglia la gallery qui sotto