KLANGPHONICS + Franky Klassen: le foto del concerto ai Magazzini Generali di Milano

Foto di Alessia Belotti

Il trio di elettronica dal vivo Klangphonics, dopo il sold out dello scorso ottobre, è tornatop live martedì 18 marzo 2025 ai Magazzini Generali di Milano con il nuovo album “Perfect Opposure”! Diventata virale sui social per la loro techno dal vivo, caratterizzata da una combinazione di elementi elettronici e strumenti acustici, la band tedesca è pronta per tornare in tour con un nuovo imperdibile spettacolo.

La storia del trio

Dopo essersi incontrati nel 2017 mentre studiavano musica nel sud della Germania, Maxl, Ben e Markus stanno lentamente ridefinendo il suono e l’aspetto della musica elettronica dal vivo. I Klangphonics stanno diventando un gruppo in cui i confini tradizionali di band, DJ e produttore non si applicano più.

Nel 2021 hanno pubblicato l’E.P. di debutto, “Songs to Try”, che è stato accolto in modo eccellente e da allora ha collezionato milioni di stream su Spotify, tutto grazie alla loro autopromozione. Fieramente indipendenti fin dall’inizio, i Klangphonics hanno avuto un approccio molto fai-da-te a tutto, compresi i social media, dove hanno accumulato milioni di follower su tutte le principali piattaforme grazie a un marketing virale creativo. “Non volevamo stare seduti ad aspettare che le cose accadessero o che arrivasse la magia”, dice Markus. Anche le tournée europee del 2022 e del 2023, che hanno registrato il tutto esaurito, sono state organizzate in gran parte autonomamente dal gruppo, senza il coinvolgimento di promoter, agenzie di booking o etichette.

Il 2024 rappresenta un nuovo entusiasmante capitolo per il progetto, grazie all’uscita dell’album di debutto “Perfect Opposure”, pubblicato il 4 ottobre. Il singolo apripista “In Between (Memories and Dreams)” è una miscela unica di elementi elettronici moderni che sposano la sensibilità cantautorale tradizionale, rifiutando qualsiasi etichetta. Il disco apre la strada a nuove tonalità musicali, combinando una produzione di ispirazione pop più delicata, pur mantenendo le influenze techno e house che li rendono un gruppo imperdibile nella dimensione del live.

Clicca qui per vedere le foto dei Klangphonics a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).