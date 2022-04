KAKI KING: le foto del concerto alla Santeria Toscana di Milano

Foto di Pamela Rovaris

Dopo 9 album in 14 anni di intensa attività musicale è ancora considerata tra i più grandi chitarristi viventi al mondo, nota sia per la sua padronanza tecnica che per la sua costante ricerca. Tra post-rock e sperimentale, folk-jazz e shoegaze, il 14 Aprile da Brooklyn torna finalmente in Italia Kaki King.Ha lanciato nel 2015 il progetto ‘The Neck Is A Bridge To The Body’, un’innovativa performance multimediale che utilizza la chitarra come schermo di proiezione per esplorare la genesi dello strumento, il suo rapporto con esso e la sua storia. Lo show è stato portato in tutto il mondo, dal Nord America all’Europa, dall’Australia al Giappone fino al Brasile, segnando la prima incursione dell’artista nel multimedia. Dal 2003, anno in cui viene pubblicato il disco d’esordio ‘Everybody Loves You’, Kaki King si è sempre dedicata ad un’intensa attività live, esibendosi praticamente in tutto il mondo ed in prestigiose location tra cui il MoMA, il Kennedy Center, LACMA e The Met and Smithsonian Design Museum. Non mancano, nel suo ricco curriculum, numerose colonne sonore composte per film e serie tv, tra cui ‘August Rush’ ed il pluripremiato ‘Into the Wild’ di Sean Penn, per il quale ha ricevuto la nomination ai Golden Globe nella categoria Best Original Score. In aggiunta ai suoi lavori in solo, Kaki King si è esibita con orchestre da camera e sinfoniche, tra cui la Detroit Symphony Orchestra e lo string quartet Ether, oltre ad aver registrato un album commissionato dalla Berklee College of Music in collaborazione con la Porta Girevole Chamber Orchestra. La sua abilità nello spaziare dal post-rock alla musica sperimentale, dal jazz al folk fino allo shoegaze ha permesso a Kaki King di collaborare con artisti del calibro di David Byrne, Marianne Faithfull, Mike Gordan e molti altri. Pubblicato lo scorso 21 maggio, ‘Teek’, è il primo nuovo brano dal 2015, una prima anticipazione tratta da ‘Modern Yesterdays’, l’atteso disco in arrivo questo autunno su etichetta Short Stuff Records. A cinque anni di distanza dalla sua ultima apparizione sui palchi italiani, grande attesa per i concerti del 2022.

