JOHANN SEBASTIAN PUNK: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Milano

Foto di Roberto Finizio

Mercoledì sera al Mosso di Milano è tornato dal vivo Johann Sebastian Punk, al secolo Massimiliano Raffa, accompagnato dalla sua band, è stata occasione per presentare per la prima volta il nuovo lavoro di studio “Rinascimento EP”, uscito da poco una settimana per Cassis Publishing/Believe.

Con spirito decadente, goliardico e nichilistico, Rinascimento EP prova a shakerare cinquant’anni di mascalzonate pop con scorrettezza e irriverenza. Interamente concepito da Johann Sebastian Punk, che ha scritto e composto tutte le canzoni, e da Matteo Cantaluppi (Thegiornalisti, Ex Otago, Fast Animals and Slow Kids tra gli altri) che lo affianca alla produzione, l’EP avvolge i testi in italiano con un sound internazionale e caleidoscopico, ma incarna anche un abbandonarsi dell’istrionico artista alla melodia, alla canzone, alla cantabilità, in un vero e proprio Rinascimento interiore. Un EP ricco di collaborazioni (da Enrico Gabrielli a Daniel Plentz) che prosegue l’innovativo, audace e originale percorso artistico di Johann Sebastian Punk, cominciato con l’esordio More Lovely and More Temperate, entrato nella cinquina finale della Targa Tenco alla miglior opera prima (cosa mai accaduta nella storia del premio per un album in lingua inglese) e poi proseguito nel successivo Phoney Music Entertainment (2017).

Sul palco del Mosso, insieme a Luca Anello batteria, Filippo “Maestro” La Marca tastiere/basso synth, Rosario Lo Monaco chitarra, il cantautore ha portato la sua musica travolgente e scapigliata che avvolge i testi in italiano con un sound internazionale e caleidoscopico, ma anche un abbandonarsi di Johann Sebastian Punk alla melodia, alla canzone, alla cantabilità, in un vero e proprio Rinascimento interiore.

Clicca qui per vedere le foto di Johann Sebastian Punk in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto)

JOHANN SEBASTIAN PUNK: la scaletta del concerto di Milano

Intro

Classico

Senza Direzione

Acrobazia

24 Ore

Vivo Nello Scandalo

Oceano di Champagne

Tragedy

Enter

Celebrità

Risollevato