I MINISTRI: le foto e la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

I Ministri in concerto all’Alcatraz di Milano, guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

I Ministri concerto Alcatraz Milano del 4 novembre 2025
I Ministri in concerto all'Alcatraz di Milano foto di KATARINA DZOLIC per www.rockon.it

Foto di Katarina Dzolic

I Ministri accendono l’Alcatraz con “Aurora Popolare”

Milano, 4 novembre 2025 – All’Alcatraz, i Ministri hanno riportato il loro rock potente e viscerale con il tour “Aurora Popolare”, dedicato al nuovo album uscito a settembre. Il trio milanese — Davide “Divi” AutelitanoFederico Dragogna e Michele Esposito — è salito sul palco con la consueta energia, dimostrando ancora una volta quanto la loro musica resti autentica e diretta.

La scaletta ha unito i brani del nuovo disco ai classici che il pubblico aspettava, e la risposta della sala è stata immediata: cori, salti, entusiasmo continuo. Nessuna scenografia complessa, solo suoni veri e una forte sintonia tra i tre musicisti, che hanno trasformato il concerto in un incontro intenso e partecipato.

In apertura, gli Allerta hanno scaldato l’atmosfera con un set breve ma efficace, mostrando personalità e una buona dose di grinta.

La serata si è chiusa tra applausi e sorrisi: “Aurora Popolare” si conferma non solo un titolo, ma un’idea condivisa, che parte dal palco e arriva dritta al pubblico.

Clicca qui per vedere le foto dei Ministri all’Alcatraz di Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

I Ministri

Ministri: la scaletta del concerto a Milano

  1. Avvicinarsi alle casse
  2. Aurora Popolare
  3. Il sole
  4. Poveri noi
  5. La nostra buona stella
  6. Buuum
  7. Comunque
  8. Piangere al lavoro
  9. Mangio la terra
  10. Gli alberi
  11. Squali nella Bibbia
  12. La mia giornata che tace
  13. Tempi bui
  14. Sabotaggi
  15. Spaventi
  16. Il bel canto

Bis

  1. Dritto al tetto
  2. Una palude
  3. Bevo
  4. Spingere
  5. Abituarsi alla fine


