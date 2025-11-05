I MINISTRI: le foto e la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Foto di Katarina Dzolic

I Ministri accendono l’Alcatraz con “Aurora Popolare”

Milano, 4 novembre 2025 – All’Alcatraz, i Ministri hanno riportato il loro rock potente e viscerale con il tour “Aurora Popolare”, dedicato al nuovo album uscito a settembre. Il trio milanese — Davide “Divi” Autelitano, Federico Dragogna e Michele Esposito — è salito sul palco con la consueta energia, dimostrando ancora una volta quanto la loro musica resti autentica e diretta.

La scaletta ha unito i brani del nuovo disco ai classici che il pubblico aspettava, e la risposta della sala è stata immediata: cori, salti, entusiasmo continuo. Nessuna scenografia complessa, solo suoni veri e una forte sintonia tra i tre musicisti, che hanno trasformato il concerto in un incontro intenso e partecipato.

In apertura, gli Allerta hanno scaldato l’atmosfera con un set breve ma efficace, mostrando personalità e una buona dose di grinta.

La serata si è chiusa tra applausi e sorrisi: “Aurora Popolare” si conferma non solo un titolo, ma un’idea condivisa, che parte dal palco e arriva dritta al pubblico.

Clicca qui per vedere le foto dei Ministri all’Alcatraz di Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

Ministri: la scaletta del concerto a Milano

Avvicinarsi alle casse Aurora Popolare Il sole Poveri noi La nostra buona stella Buuum Comunque Piangere al lavoro Mangio la terra Gli alberi Squali nella Bibbia La mia giornata che tace Tempi bui Sabotaggi Spaventi Il bel canto

Bis

Dritto al tetto Una palude Bevo Spingere Abituarsi alla fine



