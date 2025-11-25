I Cani in concerto all’Alcatraz di Milano a Novembre 2025, le foto e la scaletta del live.

Foto di Katarina Dzolic



Il 23 novembre l’Alcatraz di Milano ha accolto uno degli eventi più attesi della stagione: il live de I Cani, il progetto di Niccolò Contessa che è tornato sulle scene dopo anni di silenzio. Il concerto ha fatto parte del tour che ha accompagnato l’uscita del disco Post Mortem, riportando l’artista al centro del panorama musicale e riaccendendo l’entusiasmo dei fan.

L’appuntamento milanese, organizzato da DNA Concerti, ha proposto uno show ricco e curato, con una scaletta che ha unito i brani del nuovo album alle tracce storiche del progetto. Già nei giorni precedenti erano circolate anticipazioni molto positive, e la serata ha confermato tutte le aspettative.

Il nuovo album, pubblicato il 10 aprile 2025, ha rappresentato un vero punto di svolta. A quasi dieci anni da Aurora, Contessa è tornato con un lavoro più cupo e riflessivo. Post Mortem ha affrontato il tema della morte come occasione per osservare fragilità, memoria e cambiamento.

Clicca qui per vedere le foto de I Cani all’Alcatraz di Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

I Can: la scaletta del live a Milano