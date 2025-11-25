Connect with us

I Cani in concerto all’Alcatraz di Milano a Novembre 2025, le foto e la scaletta del live.

I Cani concerto Alcatraz Milano del 23 novembre 2025
I Cani in concerto all'Alcatraz di Milano foto di KATARINA DZOLIC per www.rockon.it

Il 23 novembre l’Alcatraz di Milano ha accolto uno degli eventi più attesi della stagione: il live de I Cani, il progetto di Niccolò Contessa che è tornato sulle scene dopo anni di silenzio. Il concerto ha fatto parte del tour che ha accompagnato l’uscita del disco Post Mortem, riportando l’artista al centro del panorama musicale e riaccendendo l’entusiasmo dei fan.

L’appuntamento milanese, organizzato da DNA Concerti, ha proposto uno show ricco e curato, con una scaletta che ha unito i brani del nuovo album alle tracce storiche del progetto. Già nei giorni precedenti erano circolate anticipazioni molto positive, e la serata ha confermato tutte le aspettative.

Il nuovo album, pubblicato il 10 aprile 2025, ha rappresentato un vero punto di svolta. A quasi dieci anni da Aurora, Contessa è tornato con un lavoro più cupo e riflessivo. Post Mortem ha affrontato il tema della morte come occasione per osservare fragilità, memoria e cambiamento.

I Cani

I Can: la scaletta del live a Milano

  1. io
  2. buco nero
  3. colpo di tosse
  4. Come Vera Nabokov
  5. Hipsteria
  6. Questo nostro grande amore
  7. carbone
  8. nella parte del mondo in cui sono nato
  9. Nascosta in piena vista
  10. Le coppie
  11. Post Punk
  12. Aurora
  13. Sparire
  14. Corso Trieste
  15. felice
  16. post mortem
  17. f.c.f.t.
  18. davos
  19. un’altra onda
  20. I pariolini di diciott’anni
  21. Velleità
  22. Calabi-Yau
  23. Il posto più freddo
  24. Una cosa stupida
  25. Lexotan
