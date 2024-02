HOLLY HUMBERSTONE + Medium Build: le foto e la scaletta del concerto all’Hole44 di Berlino

Foto di Pier Paolo Campo

Holly Humberstone ha annunciato il suo album di debutto “Paint My Bedroom Black” che uscirà il prossimo 13 ottobre 2024. L’artista britannica in ascesa pubblica il suo primo disco, un’opera introspettiva e potente che esplora l’amore perduto, la coesione familiare e le paure della giovinezza.

Già l’opener e title track dimostra la schiettezza e l’intensità che caratterizzano l’intero album. Testi diretti e senza veli, accompagnati da taglienti linee di chitarra, rivelano la crescita artistica della cantautrice inglese e la sua profonda sensibilità.

Le atmosfere cupe e introspettive che percorrevano la sua celebre EP di debutto “The Walls Are Way Too Thin” si ritrovano anche in questo nuovo lavoro, ma con una maggiore profondità e maturità. La produzione, curata da Rob Milton, collaboratore di lunga data di Humberstone, crea un suono organico e avvolgente che esalta la voce unica della cantante.

Temi ricorrenti nell’album sono l’amore perduto, la ricerca di sé stessi e il difficile rapporto con la famiglia.

“Paint My Bedroom Black” è un album potente e toccante che cattura l’essenza della giovinezza con tutte le sue contraddizioni e incertezze.

Humberstone ha già conquistato la critica e il pubblico con il suo talento e la sua autenticità. Ha vinto il BRIT Rising Star Award nel 2023 e si è esibita su prestigiosi palchi come il Glastonbury Festival.

L’album è stato anticipato dai singoli “Scarlett”, “The Walls Are Way Too Thin” e “London is Lonely”, che hanno riscosso un grande successo.

“Paint My Bedroom Black” è un disco imperdibile per tutti gli amanti della musica indipendente e introspettiva.

Tracklist:

Paint My Bedroom Black Scarlett The Walls Are Way Too Thin London is Lonely How Are You? Please Don’t Leave Just Yet Eighteen I’m Not Here Anymore Toxic Falling Asleep at the Wheel

Chi è Holly Humberstone?

Holly Humberstone è una cantautrice britannica di 22 anni originaria del Lincolnshire.

Ha iniziato a scrivere canzoni all’età di 14 anni e ha pubblicato il suo primo EP, “The Walls Are Way Too Thin”, nel 2021.

L’EP ha riscosso un grande successo e ha portato Humberstone a vincere il BRIT Rising Star Award nel 2023.

Si è esibita su prestigiosi palchi come il Glastonbury Festival e ha collaborato con artisti come Ed Sheeran e Lewis Capaldi.

Clicca qui per vedere le foto di Holly Humberstone a Berlino (o sfoglia la gallery qui sotto).