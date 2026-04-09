HIGH FADE + Klezma: le foto e la scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano

Foto di Giada Stanziano



L’Unsigned & Dangerous Tour degli High Fade è arrivato anche in Italia questa primavera, con cinque tappe: lunedì 30 marzo allo Spazio Marte di Cesena (FC), martedì 31 marzo al Largo Venue di Roma, giovedì 2 aprile ai Magazzini Generali di Milano, venerdì 3 aprile al The Cage di Livorno e infine sabato 4 aprile al New Age Club di Roncade (TV).

Per gli High Fade questo tour è una dichiarazione d’intenti e un inno all’indipendenza: niente scorciatoie, solo lavoro duro, concerti auto-organizzati, pubblico costruito sul campo e una reputazione nata chilometro dopo chilometro, senza l’aiuto di grandi etichette.

Dalle strade di Edimburgo ai palchi affollati in Europa e Stati Uniti, gli High Fade si sono costruiti la loro strada grazie al loro mix di disco e funk ad alta intensità che rende i loro live incredibilmente elettrizzanti, e il nuovo tour riporterà questo spirito.

«Questo tour è un grazie a chiunque sia venuto a un nostro live, abbia ascoltato i brani o ci abbia supportato in qualunque modo. Lo abbiamo costruito insieme e ci stiamo ancora divertendo da matti».

Per gli High Fade, Unsigned & Dangerous non è solo un titolo: è un modo di vivere. Tre musicisti, un furgone pieno di strumenti e la convinzione che indipendenza e autenticità vincono sempre.

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HIGH FADE: la scaletta del concerto di Milano

I Hate This Road Scorpion 666 999 Take Me to the Floor Fur Coat Gossip Bone to Pick The Jam Burnin’ Guitar solo Swamp Think About You Sick of Myself Drum solo Aeroplane Mode Smeg Jokes On You Sharpen Up Chameleon (Herbie Hancock cover) Burnt Toast & Coffee

BIS