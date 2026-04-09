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HIGH FADE + Klezma: le foto e la scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano

High Fade in concerto ai Magazzini di Milano. Guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

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High Fade in concerto ai Magazzini Generali di Milano
High Fade in concerto ai Magazzini Generali di Milano foto di Giada Stanziano per www.rockon.it

Foto di Giada Stanziano

L’Unsigned & Dangerous Tour degli High Fade è arrivato anche in Italia questa primavera, con cinque tappelunedì 30 marzo allo Spazio Marte di Cesena (FC), martedì 31 marzo al Largo Venue di Roma, giovedì 2 aprile ai Magazzini Generali di Milano, venerdì 3 aprile al The Cage di Livorno e infine sabato 4 aprile al New Age Club di Roncade (TV).

Per gli High Fade questo tour è una dichiarazione d’intenti e un inno all’indipendenza: niente scorciatoie, solo lavoro duro, concerti auto-organizzati, pubblico costruito sul campo e una reputazione nata chilometro dopo chilometro, senza l’aiuto di grandi etichette.

Dalle strade di Edimburgo ai palchi affollati in Europa e Stati Uniti, gli High Fade si sono costruiti la loro strada grazie al loro mix di disco e funk ad alta intensità che rende i loro live incredibilmente elettrizzanti, e il nuovo tour riporterà questo spirito.

«Questo tour è un grazie a chiunque sia venuto a un nostro live, abbia ascoltato i brani o ci abbia supportato in qualunque modo. Lo abbiamo costruito insieme e ci stiamo ancora divertendo da matti».

Per gli High FadeUnsigned & Dangerous non è solo un titolo: è un modo di vivere. Tre musicisti, un furgone pieno di strumenti e la convinzione che indipendenza e autenticità vincono sempre.
High Fade

HIGH FADE: la scaletta del concerto di Milano

  1. I Hate This Road
  2. Scorpion
  3. 666 999
  4. Take Me to the Floor
  5. Fur Coat
  6. Gossip
  7. Bone to Pick
  8. The Jam
  9. Burnin’
  10. Guitar solo
  11. Swamp
  12. Think About You
  13. Sick of Myself
  14. Drum solo
  15. Aeroplane Mode
  16. Smeg
  17. Jokes On You
  18. Sharpen Up
  19. Chameleon (Herbie Hancock cover)
  20. Burnt Toast & Coffee

BIS

  1. The Fly
  2. Life’s Too Fast
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