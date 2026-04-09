HIGH FADE + Klezma: le foto e la scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano

Foto di Giada Stanziano
L’Unsigned & Dangerous Tour degli High Fade è arrivato anche in Italia questa primavera, con cinque tappe: lunedì 30 marzo allo Spazio Marte di Cesena (FC), martedì 31 marzo al Largo Venue di Roma, giovedì 2 aprile ai Magazzini Generali di Milano, venerdì 3 aprile al The Cage di Livorno e infine sabato 4 aprile al New Age Club di Roncade (TV).
Per gli High Fade questo tour è una dichiarazione d’intenti e un inno all’indipendenza: niente scorciatoie, solo lavoro duro, concerti auto-organizzati, pubblico costruito sul campo e una reputazione nata chilometro dopo chilometro, senza l’aiuto di grandi etichette.
Dalle strade di Edimburgo ai palchi affollati in Europa e Stati Uniti, gli High Fade si sono costruiti la loro strada grazie al loro mix di disco e funk ad alta intensità che rende i loro live incredibilmente elettrizzanti, e il nuovo tour riporterà questo spirito.
«Questo tour è un grazie a chiunque sia venuto a un nostro live, abbia ascoltato i brani o ci abbia supportato in qualunque modo. Lo abbiamo costruito insieme e ci stiamo ancora divertendo da matti».
Per gli High Fade, Unsigned & Dangerous non è solo un titolo: è un modo di vivere. Tre musicisti, un furgone pieno di strumenti e la convinzione che indipendenza e autenticità vincono sempre.
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HIGH FADE: la scaletta del concerto di Milano
- I Hate This Road
- Scorpion
- 666 999
- Take Me to the Floor
- Fur Coat
- Gossip
- Bone to Pick
- The Jam
- Burnin’
- Guitar solo
- Swamp
- Think About You
- Sick of Myself
- Drum solo
- Aeroplane Mode
- Smeg
- Jokes On You
- Sharpen Up
- Chameleon (Herbie Hancock cover)
- Burnt Toast & Coffee
BIS
- The Fly
- Life’s Too Fast