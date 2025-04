HIGH FADE: le foto e al scaletta del concerto al Legend Club di Milano

Foto di Andrea Ripamonti

Impegnati in una crociata a tre col preciso obiettivo di infiammare le piste da ballo con il loro sound tagliente, gli High Fade hanno catturato l’attenzione del pubblico e accumulato oltre 30 milioni di visualizzazioni e streaming nel giro di sei mesi dal debutto, oltre ad avere ottenuto una serie di riconoscimenti da pesi massimi della musica tra cui Jack Black, Glenn Hughes, Cypress Hill e Brad Wilk dei Rage Against The Machine.

Per una band che ha iniziato solo a metà 2018 avere già il supporto di artisti come Emeli Sandé, David Paitch e persino Peter Andre è una prova di grande talento musicale e della grande ambizione che l’ha portata ad esibirsi in oltre 1000 concerti negli ultimi quattro anni. Gli High Fade sono stati in grado di catturare la magia delle loro esibizioni dal vivo grazie a una presenza proattiva sui social media che li ha portati ad avere diversi singoli virali – Sharpen Up, Burnin e Burnt Toast and Coffee – e una fan base mondiale. Allo stesso tempo la band riesce ad essere molto tradizionalista e ha sviluppato il suo personalissimo stile anche grazie alle imprevedibili interazioni col pubblico durante gli spettacoli di strada.

Dalle sonorità soul old school e Motown di John Legend e Barry White al rock di Kiss e Mötley Crüe, il sound degli High Fade attinge ai gusti musicali e alle esperienze di tutti e tre i membri – Harry Valentino (voce e chitarra), Oliver Sentance (basso) e Calvin Davidson (batteria e voce) – distillando le parti migliori di ognuno per produrre risultati esplosivi. Il lancio di una propria etichetta, la RPN Records, ha permesso alla band di prendere il controllo della propria produzione e pianificare una serie di pubblicazioni tra le quali il nuovo album Life’s Too Fast.

Tra le nuove music sensations d’Oltremanica, gli scozzesi High Fade sono in Italia questa primavera per presentare il loro straordinario mix di funk e disco. Oltre alla data di ieri al Legend Club di Milano, saranno in concerto giovedì al Capitol di Pordenone, venerdì 11 aprile all’Alcazar di Roma e sabato 12 aprile al Locomotiv Club di Bologna.

Clicca qui per vedere le foto degli High Fade in concerto a Milano (oppure sfoglia la gallery qui sotto).

HIGH FADE: la setlist del concerto di Milano

I Hate This Road Scorpion 666 999 Take Me to the Floor Gossip Fur Coat Taking Care of Business Sometimes I Wonder Guitar solo covers medley Bone to Pick Pick Me Up The Jam Burnin’ Chameleon (Herbie Hancock cover) Drum solo Sharpen Up Burnt Toast & Coffee

BIS