HANS ZIMMER: Guarda le foto del concerto di Torino

Foto di Luca Moschini

Hans Zimmer si è esibito in uno spettacolo originale in cui ha proposto le colonne sonore più significative della sua carriera, come ‘Il Re Leone’ e brani più recenti come ‘Dunkirk’. Ha proposto inoltre del nuovo materiale e pezzi che spesso non vengono eseguiti dal vivo.

Il suo stile, preso d’esempio da numerosi compositori della nuova generazione, è inconfondibile e caratterizzato da temi eroici, ottoni e archi dal carattere epico, accompagnati dai cori e, talvolta, arricchiti da effetti elettronici. Per i suoi lavori ZIMMER si basa sulla ricerca di suoni meno tradizionali, più elettronici e campionati. Una svolta consistente arriva con una delle sue più celebri realizzazioni, la colonna sonora del film Il Gladiatore, il cui brano ‘Now We Are Free’, con la voce della straordinaria Lisa Gerrard, rappresenta una delle composizioni più riconosciute al mondo e un capolavoro indiscusso, con oltre 91 milioni di streaming su Spotify.

Oltre che alla cinematografia, l’artista si dedica spesso ad altri settori, realizzando composizioni anche per il mondo dell’intrattenimento e dello sport.

Nel 2014 firma l’inno ufficiale del Tomorrowland, uno dei più celebri festival di musica elettronica, mentre nel 2018, in occasione dei Mondiali di Calcio in Russia, scrive, insieme a Lorne Balfe, il tema ufficiale per la FIFA, dal titolo ‘Living Football’. Nello stesso anno è autore della colonna sonora per il film Widows, diretto da Steve McQueen, regista con il quale aveva già lavorato per la pellicola 12 anni schiavo.

HANS ZIMMER, inoltre, ha collaborato alla soundtrack di The Lion King, il remake cinematografico, uscito nell’estate del 2019, del film d’animazione Disney che gli valse il Premio Oscar nel 1995. Inoltre, nel 2019 realizza, insieme alla cantautrice australiana Sia, la colonna sonora per Seven World, One Planet, documentario sulla natura e sul mondo animale della BBC.

