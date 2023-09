GOD IS AN ASTRONAUT: Guarda le foto del concerto all’Hiroshima Mon Amour di Torino

Foto di Luca Moschini

Forti del nuovo album “Somnia”, God Is An Astronaut, la band rock strumentale irlandese che ha conquistato le platee di tutto il mondo con composizione epiche e performance trascinanti, sono tornati in Italia per un breve tour e hanno portato il loro raffinato post rock anche a Hiroshima Mon Amour.

Icone del post-rock, i God is an Astronaut sono un trio strumentale formato a Glen of the Downs, non lontana da Wicklow, capoluogo dell’omonima contea irlandese, da Torsten Kinsella (Voce, chitarra, tastiere), Niels Kinsella (Basso, chitarra, visualizzazione) e Lloyd Hanney (Batteria, Synths). Nascono nel 2002 anno del loro debutto discografico con The End of the Beginning pubblicato tramite la loro stessa etichetta, la Revive Records.

La loro musica è prettamente strumentale e le loro canzoni iniziano spesso con introduzioni lente e dense di atmosfere intense, a tratti malinconiche, per sfociare infine in ritmi incalzanti come esplosioni di rabbia. I loro live sono sempre accompagnati da accurati effetti di luce e soprattutto da video molto singolari e carichi di emozione, tanto che il gruppo stesso definisce i propri concerti un “full audio video show”.

Da più di 20 anni, danno vita a composizioni epiche a tratti ornamentali ed altri asciutti, escursioni talvolta esoteriche, talvolta profondamente vulnerabili. Una versatilità emozionante che garantisce la costante ascesa degli irlandesi fra i gruppi non conformisti più sensazionali degli ultimi decenni.

Clicca qui per vedere le foto dei God Is An Astronaut all’Hiroshima Mon Amour di Torino (o sfoglia la gallery qui sotto).