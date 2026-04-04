GOD IS AN ASTRONAUT: a giugno in concerto a Cesena, Roma e Torino

Sentite anche voi il richiamo del sogno? Hellfire Booking Agency è felice di annunciare il ritorno dei God Is An Astronaut!

Un pellegrinaggio toccante durato undici album in studio e innumerevoli serate racchiuse in oltre due decadi di straordinaria carriera, i God Is An Astronaut hanno ormai superato il bisogno della parola. Post rock incontro di prog, psichedelico e lezioni da ogni era e angolo della galassia, i God Is An Astronaut sono conforto e catarsi ma anche esplorazione tumultuosa introspettiva e onnicomprensiva, costantemente volti a confondere i confini tra il singolo e il collettivo, il finito e l’infinito, il tempo e lo spazio. Atmosferici, emotivi senza emetter fiato e tanto armoniosi quanto inquieti, i God Is An Astronaut sono la rappresentazione sonora della passione più tersa che portiamo in grembo, tanto vibrante e sovrana da vanificare ogni distinzione fra noi stess* e il resto dell’universo.

In seguito ai sold out dello scorso autunno, i God Is An Astronaut ci accompagneranno in un viaggio attraverso spazio e tempo con origine nelle cornici della Rocca Malatestiana di Cesena, dell’Eur Social Park di Roma e dell’Audiodrome di Torino, questo giugno.

Chiudete gli occhi. Prima che ve ne accorgiate, vi risveglierete, rinat*, in un altro angolo del creato.

16 GIUGNO 2026 | ROCCA MALATESTIANA, CESENA

Via Cia degli Ordelaffi, 8, 47521 Cesena FC

17 GIUGNO 2026 | EUR SOCIAL PARK, ROMA

Parco del Ninfeo, Viale di Val Fiorita, 00144 Roma

18 GIUGNO 2026 | AUDIODROME, TORINO

Str. Mongina, 9, 10024 Moncalieri TO