GIORGIENESS: guarda le foto del concerto di Milano

Giorgieness arriva all’Arci Bellezza di Milano per il “Mostri Tour”, con il quale porta dal vivo i brani dell’omonimo ultimo album, oltre alle canzoni che negli anni l’hanno resa un importante punto di riferimento nella scena indie italiana.

Con il lancio del progetto Giorgieness nel 2011, Giorgia D’Eraclea (che in questo tour si esibisce in trio elettrico insieme a Stefano Prezzi alla batteria e synth bass e Alessandro Galdieri – degli In The Loop – a chitarra, basso, tastiere ed elettronica) inizia a farsi largo sulla scena musicale italiana imponendosi con passionalità e vigore. Penna e voce dei brani è la stessa giovane cantautrice, affiancata da validi collaboratori sia in studio, sia sul palco.

Clicca qui per vedere le foto di Giorgieness a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

Dopo l’album di debutto, intitolato “La Giusta Distanza”, il 20 ottobre 2017 Giorgieness lancia “Siamo Tutti Stanchi”, disco che assicura al progetto l’accesso diretto al mondo indie nazionale. Nel corso della sua carriera, Giorgieness ha suonato in oltre 300 concerti nei principali club e festival Italiani, condividendo il palco con alcuni dei nomi più noti del panorama alternativo italiano ed internazionale come Cristina Donà, Edda, Tre Allegri Ragazzi Morti, Verdena, Morgan, Fast Animals And Slow Kids, The Kooks, Garbage, Placebo, White Lies e tanti altri.

MOSTRI Tour – le prossime date

01/04 – SAN MARTINO BUONALBERGO (VR) @ The Factory

15/04 – TORINO @ Spazio211