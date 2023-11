LE BAMBOLE DI PEZZA + GIORGIENESS: le foto e la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Foto di Federico Buonanno

Sabato 25/11/2023 le LE BAMBOLE DI PEZZA, band milanese tutta al femminile, hanno suonato all’Alcatraz di Milano.

Con la loro musica le Bambole Di Pezza si fanno portavoce di temi a loro cari, come la lotta per l’uguaglianza di genere, contro la violenza e il sessismo. Per questo hanno deciso di dare il loro contributo alla lotta contro la violenza sulle donne facendo coincidere il loro live con la Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne.

Per sottolineare l’importanza della causa, all’evento sono state presenti anche associazioni e centri antiviolenza territoriali, che si battono per la lotta alla violenza che ogni anno rende vittime migliaia di donne e bambine in tutto il mondo. L’evento si è posto l’obiettivo di sensibilizzare e raccogliere fondi per una o più Borse di Lavoro destinate al reinserimento lavorativo di donne seguite da servizi sociali o in difficoltà.

Ha aperto il concerto la talentuosa GIORGIENESS

Clicca qui per vedere le foto di Le Bambole di Pezza + Giorginess (o sfoglia la gallery qui sotto)

LE BAMBOLE DI PEZZA: la scaletta del concerto di Milano

Dirty

Io Non Sono Come Te

Strike

Ramones

Autoreggente

Rock’n Roll

Non Sei Sola

Freddy

Hardly Wait

Riparliamone Domani

Libertà

Peace&Love

La Mantide

These Boots

Sweet P

Contare 0



ENCORE:

Rumore

Streghe

Favole